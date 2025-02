A programação indiana da Premier League (IPL) 2025 deve ser anunciada hoje (domingo, 16 de fevereiro), porque 10 equipes da T20 League Matters para encontrar uma rota que eles precisam optar por obter o troféu para a 18ª edição do torneio. As emissoras oficiais da liga anunciaram no domingo que o cronograma estaria disponível às 17:30 (IST). Embora a confirmação oficial seja esperada, a partida de abertura do evento provavelmente ocorrerá em 22 de março, enquanto o final provavelmente será disputado em 25 de maio. Dharamsala também será o segundo local em casa dos reis depois de Mullanpur, enquanto Rayastan Royals criará sua base em uma cidade do nordeste, além do habitual Jaipur Place.

Os campeões dos Super Kings de cinco composições, que serão administrados por Gaikwad Rutura, abrirão a campanha do IPL 2025 em 23 de março na área da família-Chidambae, índios Pandyi Pandyi, que também tem cinco títulos na liga.

Embora a CSK e as escolhas do meu capitão ainda não tenham trocado seu líder depois de ganhar o IPL Shreyas Iyer após um mega leilão.

Quando será anunciado o cronograma do IPL 2025?

A programação do IPL 2025 será anunciada no domingo, 16 de fevereiro.

A que horas será anunciado o cronograma do IPL 2025?

Espera -se que o cronograma do IPL 2025 seja anunciado às 17:30 IST.

Quais canais de TV serão o anúncio do IPL 2025?

O anúncio da programação do IPL 2025 será transmitido televisão na Star Sports Network e Sports 18.

Onde rastrear a transmissão ao vivo na programação do IPL 2025 gratuitamente?

O anúncio da programação do IPL 2025 será transmitido de graça para Jiohotstar

