Cronograma dos playoffs da NFL de 2025, chave: datas e horários dos jogos conforme a imagem dos playoffs da NFL começa no fim de semana do Wild Card

2025 playoffs da NFL Eles estão oficialmente em andamento! O Los Angeles Chargers e o Houston Texans começaram no sábado em um jogo selvagem em que os Texans venceram por 32-12.

O segundo jogo do Wild Card Weekend acontecerá na noite de sábado, quando o Pittsburgh Steelers enfrentará o Baltimore Ravens naquele que será o primeiro jogo da pós-temporada transmitido exclusivamente na Amazon.

A pós-temporada continuará no domingo com uma partida tripla que começa com o Denver Broncos viajando para Buffalo para enfrentar o Bills em um jogo que será transmitido pela CBS e Paramount+. O Bills (-9) abriu como o segundo maior seed no fim de semana de wild card, atrás apenas dos Ravens (-9,5 contra os Steelers).

O Philadelphia Eagles (-4,5 vs. Green Bay Packers) e o Tampa Bay Buccaneers (-3 vs. Washington Commanders) também sediarão jogos no domingo. O jogo dos Eagles contra os Packers e o jogo do Washington contra o Tampa Bay serão revanche da Semana 1, quando os Eagles e os Bucs saíram vitoriosos.

O último jogo do fim de semana de wild card será disputado na segunda-feira, 13 de janeiro, entre Los Angeles Rams e Minnesota Vikings. O jogo deveria ser disputado em Los Angeles, mas com os incêndios florestais devastando o sul da Califórnia, o NFL mudou o jogo para o State Farm Stadium em Glendale, Arizona. A decisão da NFL de realocar o jogo marca a primeira vez desde 1936 que a liga transfere um jogo dos playoffs para uma cidade diferente.

Vamos dar uma olhada na programação completa dos Playoffs da NFL de 2025.

Chave dos playoffs da NFL de 2025

Cronograma dos playoffs da NFL de 2025

Fim de semana curinga

Sábado, 11 de janeiro

(4) Texans 32-12 sobre Chargers. Os texanos ficaram para trás por 6 a 0 no início, mas depois assumiram o controle e dominaram os três últimos quartos. A defesa dos texanos teve grande sucesso com quatro interceptações de Justin Herbert, incluindo uma escolha de seis de Eric Murray no segundo tempo. Herbert fez mais escolhas em um jogo de playoff (4) do que durante toda a temporada regular (3).

(6) Steelers em (3) Ravens, 20h ET (Vídeo Principal)

Domingo, 12 de janeiro

(7) Broncos em (2) Bills, 13h ET (CBS, Supremo+)

(7) Packers em (2) Eagles, 16h30 horário do leste dos EUA (Fox, fubo)

(6) Comandantes em (3) Buccaneers, 20h ET (NBC, fubo)

Segunda-feira, 13 de janeiro

(5) Vikings vs. (4) Rams no Arizona, 20h ET (ESPN, ABC, fubo)

BYE BYE: Leões, chefes

Rodada divisionária

Sábado, 18 de janeiro

Confronto AFC / NFC, 16h30 horário do leste dos EUA (TBD)

Confronto AFC / NFC, 20h15 ET (TBD)

Domingo, 19 de janeiro

Confronto AFC / NFC, 15h ET (TBD)

Confronto AFC / NFC, 18h30 ET (TBD)

O vencedor do jogo wild card de segunda-feira jogará a rodada divisional no domingo.

Equipes na rodada divisionária: (1) Leões, (1) Chefes, (4) Texanos

Campeonato Domingo

Domingo, 26 de janeiro

Campeonato NFC, 15h ET (Fox, fubo)

Campeonato AFC, 18h30 horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

Super Bowl LIX (Nova Orleans)

Domingo, 9 de fevereiro