Cronograma dos playoffs da NFL de 2025, chave: datas, horários, TV para todas as rodadas, do wild card ao divisional ao Super Bowl

2025 playoffs da NFL Eles estão oficialmente em andamento! O Los Angeles Chargers e o Houston Texans começaram no sábado em um jogo selvagem em que os Texans venceram por 32-12.

O Baltimore Ravens encerrou a ação de sábado ao garantir sua passagem para a rodada divisionária com uma vitória dominante por 28-14 sobre o Pittsburgh Steelers. Os Ravens conseguiram uma vantagem de 21-0 no intervalo e depois recuaram a partir daí.

O Buffalo Bills se tornou o último time da AFC a se classificar para a rodada divisionária, e o fez no domingo com uma vitória dominante por 31-7 sobre o Denver Broncos. A vitória dos Bills significa que a AFC terá os mesmos quatro últimos times da temporada passada, com Bills, Ravens, Texans e Kansas City Chiefs, todos na rodada divisional pelo segundo ano consecutivo.

Na NFC, o Philadelphia Eagles segue para a rodada divisional pela segunda vez em três temporadas, depois de vencer o Green Bay Packers por 22 a 10, no domingo. A NFC East acabou colocando duas equipes na rodada divisionária e os Washington Commanders também entraram.

Os Commanders conseguiram a maior reviravolta do fim de semana com uma vitória por 23-20 sobre o Tampa Bay Buccaneers, que não terminou até que Zane Gonzalez chutou um field goal de 37 jardas na jogada final do jogo. A vitória dos Commanders marcou a primeira vitória nos playoffs desde 2005 e a primeira vitória fora de casa de qualquer time na pós-temporada deste ano.

O Minnesota Vikings tentará se tornar o segundo time de estrada a registrar uma vitória ao enfrentar o Los Angles Rams, no Arizona, na noite de segunda-feira. O jogo deveria ser disputado em Los Angeles, mas com os incêndios florestais devastando o sul da Califórnia, o NFL mudou o jogo para o State Farm Stadium em Glendale, Arizona. Ele NFL A decisão de transferir o jogo marca a primeira vez desde 1936 que a liga transfere um jogo dos playoffs para uma cidade diferente.

Vamos dar uma olhada no 2025 completo. playoffs da NFL agendar.

Chave dos playoffs da NFL de 2025

Cronograma dos playoffs da NFL de 2025

Fim de semana curinga

Sábado, 11 de janeiro

(4) Texans 32-12 sobre (5) Carregadores. Os texanos ficaram para trás por 6 a 0 no início, mas depois assumiram o controle e dominaram os três últimos quartos. A defesa dos texanos teve grande sucesso com quatro interceptações de Justin Herbert, incluindo uma escolha de seis de Eric Murray no segundo tempo. Herbert fez mais escolhas em um jogo de playoff (4) do que durante toda a temporada regular (3).

Os Ravens usaram Lamar Jackson e Derrick Henry para acelerar seu caminho para a vitória sobre os Steelers. Henry correu para 186 jardas e dois touchdowns, enquanto Jackson adicionou 81 jardas em uma noite em que os Ravens totalizaram 299 jardas. Jackson também arremessou para 175 jardas e dois touchdowns na vitória. Os Ravens conseguiram uma vantagem de 21 a 0 no primeiro tempo e nunca mais chegaram perto disso.

Domingo, 12 de janeiro

(2) Contas 31-7 em (7) Broncos. O Bills ficou para trás por 7 a 0 após a primeira posse de bola do Denver, mas depois disso tudo foi Buffalo. Josh Allen totalizou mais de 300 jardas com 272 jardas e dois touchdowns aéreos e também ganhou 46 jardas no solo. Com a vitória, o Bills se tornou o primeiro time desde 2012 a terminar com pelo menos 250 jardas em passes e 200 jardas em corridas em um jogo de playoff.

(2) Eagles 22-10 sobre (7) Packers. Os Packers se atrapalharam no pontapé inicial e as coisas só ficaram mais feias a partir daí. Jalen Hurts lançou um passe para touchdown para Jahan Dotson duas jogadas após o fumble do Green Bay e isso colocou os Eagles na frente para sempre. Jordan Love lançou três interceptações e os Packers nunca conseguiram avançar seu ataque contra uma defesa impressionante dos Eagles. (6) Comandantes 23-20 sobre (3) Bucaneiros. Em sua estreia nos playoffs, Jayden Daniels levou os Commanders à sua primeira vitória nos playoffs desde a temporada de 2005. Ele não apenas arremessou para 268 jardas e dois touchdowns, mas também liderou o time na corrida com 36 jardas. Com a vitória, Daniels se tornou o primeiro quarterback novato a vencer um jogo dos playoffs fora de casa desde 2012.

Os Packers se atrapalharam no pontapé inicial e as coisas só ficaram mais feias a partir daí. Jalen Hurts lançou um passe para touchdown para Jahan Dotson duas jogadas após o fumble do Green Bay e isso colocou os Eagles na frente para sempre. Jordan Love lançou três interceptações e os Packers nunca conseguiram avançar seu ataque contra uma defesa impressionante dos Eagles. (6) Comandantes 23-20 sobre (3) Bucaneiros. Em sua estreia nos playoffs, Jayden Daniels levou os Commanders à sua primeira vitória nos playoffs desde a temporada de 2005. Ele não apenas arremessou para 268 jardas e dois touchdowns, mas também liderou o time na corrida com 36 jardas. Com a vitória, Daniels se tornou o primeiro quarterback novato a vencer um jogo dos playoffs fora de casa desde 2012.

Segunda-feira, 13 de janeiro

(5) Vikings vs. (4) Rams, no Arizona, 20h ET (ESPN, ABC, fubo)

BYE BYE: Leões, chefes

Rodada divisionária

Sábado, 18 de janeiro

(4) Texans em (1) Chiefs, 16h30 horário do leste dos EUA (ESPN, fubo)

(6) Comandantes em (1) Lions, 20h ET (Fox, fubo)

Domingo, 19 de janeiro

Rams / Vikings em (2) Eagles, 15h ET (NBC, fubo)

(3) Ravens em (2) Bills, 18h30 horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

Campeonato Domingo

Domingo, 26 de janeiro

Campeonato NFC, 15h ET (Fox, fubo)

Campeonato AFC, 18h30 horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

Super Bowl LIX (Nova Orleans)

Domingo, 9 de fevereiro