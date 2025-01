Cronograma e gráfico dos playoffs da NFL de 2025: datas e horários dos jogos conforme a imagem dos playoffs da NFL começa com o Wild Card Weekend

2025 playoffs da NFL são estabelecidos. O campo da pós-temporada deste ano incluirá vários rostos novos com o Washington Commanders, o Minnesota Vikings, o Denver Broncos e o Los Angeles Chargers, todos prontos para competir pelo Super Bowl LIX. Claro, também existem muitas equipes conhecidas na área. Entre eles estão o Kansas City Chiefs, time que está nos playoffs pela décima temporada consecutiva.

Os Chiefs também são um time que busca se tornar o primeiro em NFL história em vencer três Super Bowls consecutivos.

A pós-temporada começará no sábado, 11 de janeiro, com o Houston Texans recebendo o Los Angeles Chargers na CBS e Paramount+. Dos sete jogos que serão disputados no fim de semana do Wild Card, dois irão ao ar na CBS, incluindo o confronto de domingo, em que os Broncos viajarão para Buffalo para enfrentar os Bills.

Na rodada de wild card, a Amazon também transmitirá seu primeiro jogo de playoff, que acontecerá na noite de sábado, quando o Pittsburgh Steelers enfrentará o Baltimore Ravens pela terceira vez nesta temporada.

O Bills (-9) abriu como o segundo maior seed no fim de semana de wild card, atrás apenas dos Ravens (-9,5 contra os Steelers). O segundo e terceiro colocados da AFC, respectivamente, têm um caminho difícil pela frente.

O último jogo do fim de semana de wild card será disputado na segunda-feira, 13 de janeiro, quando o Los Angeles Rams receber o Minnesota Vikings, que perdeu o último jogo da temporada regular na noite de domingo para o Detroit Lions, custando-lhes o primeiro lugar e a vantagem de jogar em casa. . saindo do NFC. O Philadelphia Eagles (-4,5 vs. Green Bay Packers) e o Tampa Bay Buccaneers (-3 vs. Washington Commanders) abrem como favoritos muito mais curtos, apesar de serem o segundo e terceiro colocados na NFC.

Vamos dar uma olhada na programação completa dos Playoffs da NFL de 2025.

Chave dos playoffs da NFL de 2025

CBS Design Esportivo



Cronograma dos playoffs da NFL de 2025

Fim de semana curinga

Sábado, 11 de janeiro

(5) Carregadores em (4) Texans, 16h30 horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

(6) Steelers em (3) Ravens, 20h ET (Vídeo Principal)

Domingo, 12 de janeiro

(7) Broncos em (2) Bills, 13h ET (CBS, Supremo+)

(7) Packers em (2) Eagles, 16h30 horário do leste dos EUA (Fox, fubo)

(6) Comandantes em (3) Buccaneers, 20h ET (NBC, fubo)

Segunda-feira, 13 de janeiro

(5) Vikings em (4) Rams, 20h ET (ESPN, ABC, fubo)

BYE BYE: Leões, chefes

Rodada divisionária

Sábado, 18 de janeiro

Confronto AFC / NFC, 16h30 ET (TBD)

Confronto AFC / NFC, 20h15 ET (TBD)

Domingo, 19 de janeiro

Confronto AFC / NFC, 15h ET (TBD)

Confronto AFC / NFC, 18h30 ET (TBD)

O vencedor do jogo wild card de segunda-feira jogará a rodada divisional no domingo.

Campeonato Domingo

Domingo, 20 de janeiro

Campeonato NFC, 15h ET (Fox, fubo)

Campeonato AFC, 18h30 horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

Super Bowl LIX (Nova Orleans)

Domingo, 9 de fevereiro