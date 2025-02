Cronograma indiano atualizado, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

A Índia terminou em sétimo na edição anterior do homem da FIH Pro League.

O time indiano de hóquei masculino inicia sua campanha da FIH Pro League 2024-25 contra a Espanha em 15 de fevereiro, no Kalinga Stadium em Bhubaneshwar. Dois jogos jogarão contra a Espanha, Alemanha, Irlanda e Inglaterra em sua perna local, no icônico Kalinga Hockey Stadium.

Atualmente, a equipe ocupa o quinto lugar no mundo, viajará na Europa em junho. Enquanto eles enfrentam a Holanda e a Argentina em Amstelveen, a perna de Antwerp os verá enfrentar a Austrália e a Bélgica.

O melhor desempenho da Índia na antiga liga de seis temporadas foi na edição de 2021-22, onde terminou em terceiro na tabela de pontos. Com um lugar na Copa do Mundo do FIH 2026 na linha, a equipe do treinador Craig Fulton gostaria de acelerar e procurar conquistar seu primeiro título.

Nomes conhecidos como Harmanpreet Singh, Hardik Singh, Abhishek e Amit Rohidas, pois sempre terão os olhos seguidos. No entanto, de acordo com o desempenho na Liga Indiana de Hóquei, recentemente concluída, vários novos jogadores adicionaram à equipe. Jogadores como Bobby Singh Dhami, Angad Bir Singh e Yashdeep Siwach procurarão provar que são capazes de jogar no mais alto nível.

Qual é o formato do torneio?

Nove equipes se reunirão em um torneio de arredondamento que será realizado entre novembro e junho. A competição segue o início da casa e sai, mas é dividida em blocos de dados. Para facilitar a logística, várias equipes são montadas em um local, com cada lado jogando dois jogos contra o outro. A equipe que termina no topo da tabela após a conclusão de todos os jogos receberá o troféu.

A equipe em segundo plano enfrentará a descida e será substituída pelo vencedor da Copa das Nações FiH masculinas, que competirá na próxima edição.

O campeão também obterá uma qualificação direta para a Copa do Mundo de Hóquei do FIH 2026. A Austrália garantiu um lugar para si por si mesmos ao emergente vitorioso na edição anterior da Liga Profissional.

O que é o esquadrão indiano para os homens FIH Pro League 2024-25?

Carregadores: Krishan Bahadur Pathak, Suraj Karkera, Singh Singh

Defensores: Jarmanpreet Singh, Amit Rohidas, Harmanpreet Singh, Summit, Sanjay, JuGraj Singh, Nilam Sanjeep Xess, Varun Kumar, Yashdeep Siwach

Médios: Rajkumar Pal, Shamsher Singh, Manpreet Singh, Hardik Singh, Vivek Sagar Prasad, Nilakant

Atacante: Abhishek, Sukhjeet Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Mandeep Singh, Gurjant Singh, Angad Bir Singh, Boby Singh Dhami, Shilanand Lakra, Dildpreet Singh, Araaijeet Singh, Araaijeet Singh, Araaijeet Singh, Uttam Singam Singtam

Onde e como ver os homens FIH Pro League 2024-25 na Índia?

Os fãs na Índia podem ver a transmissão ao vivo do homem da FIH Pro League 2024-25 na Star Sports Network. Ele também será transmitido em Jiohotstar, onde os usuários podem capturar a ação ao vivo gratuitamente.

Cronograma e acessórios da Índia na liga dos homens do FIH Pro 2024-25:

Obtendo Lenger:

15 de fevereiro de 2025 – Índia 1-3 Espanha – Relatório

Espanha – Relatório 16 de fevereiro de 2025 – Índia 2-0 Espanha – Relatório

Espanha – Relatório 18 de fevereiro de 2025 – Índia 1-4 Alemanha – Relatório

Alemanha – Relatório 19 de fevereiro de 2025 – Índia 1-0 Alemanha – Relatório

Alemanha – Relatório 21 de fevereiro de 2025 – Índia 3-1 Irlanda – Relatório

Irlanda – Relatório 22 de fevereiro de 2025 – Índia 4-0 Irlanda – Relatório

Irlanda – Relatório 24 de fevereiro de 2025 – Índia 23 Inglaterra – Relatório

Inglaterra – Relatório 25 de fevereiro de 2025 – Índia vs Inglaterra

Perna amstelveen:

7 de junho de 2025 – Holanda vs Índia

9 de junho de 2025 – Holanda vs Índia

1 de junho de 2025 – Argentina vs Índia

12 de junho de 2025 – Índia vs Argentina

A perna de Antwerp:

14 de junho de 2025 – Austrália vs Índia

15 de junho de 2025 – Índia vs Austrália

21 de junho de 2025 – Bélgica vs Índia

22 de junho de 2025 – Bélgica vs Índia

