Crystal Dunn e Naomi Girma sono in cima al roster del campo USWNT di gennaio

Il difensore del Gotham FC Crystal Dunn e il difensore centrale del San Diego Wave Naomi Girma guidano il roster di 26 giocatori nominato dal manager della squadra nazionale femminile USA Emma Hayes per un ritiro di una settimana che inizierà il 14 gennaio a Carson, in California.

Il campo, che non rientra nella finestra internazionale della FIFA, non includerà alcuna partita ma verrà utilizzato per determinare il livello in vista della SheBelieves Cup di febbraio. Nessun giocatore europeo è stato convocato, mentre altri, tra cui gli attaccanti Trinity Rodman, Sophia Smith e Mallory Swanson, stanno continuando a riposare dopo la stagione della NWSL.

Un altro pilastro americano, il centrocampista Rose Lavelle, ha recentemente subito un intervento chirurgico alla caviglia e anche lui non parteciperà.

Nel complesso, parteciperanno 11 dei 22 membri della squadra vincitrice della medaglia d’oro olimpica del 2024, dando a 13 giocatori con tre o meno presenze, inclusi sei giocatori senza limiti, l’opportunità di acquisire esperienza con la configurazione USWNT.

Il campo si svolgerà anche in concomitanza con un “campo futuro” per 24 giocatori con prospettive più giovani. Il roster, composto da giocatori tutti idonei per età per il WNT Under 23 degli Stati Uniti, sarà annunciato mercoledì.

“Vogliamo continuare a promuovere un ambiente e una cultura all’interno della squadra nazionale focalizzati sugli atleti di sesso maschile e femminile e che aiutino le giocatrici a massimizzare le loro capacità”, ha affermato Hayes. “L’esperienza positiva cresciuta con l’USWNT li aiuterà nella loro carriera e ci aiuterà a costruire una base di giocatori più profonda.

“Non vedo davvero l’ora di scendere in campo con questi giocatori e con quelli del Futures Camp, così potremo avere una settimana di allenamento solida con entrambi i gruppi senza dover modificare l’impatto che la partita avrebbe sul nostro carico di lavoro e sul programma di allenamento, credo. non vedo l’ora.”

Crystal Dunn e Naomi Girma facevano entrambe parte della squadra statunitense che vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Immagini Getty

Il ritiro è il primo da quando il portiere veterano Alyssa Naeher ha annunciato il suo ritiro a novembre. Casey Murphy, netminder del North Carolina Courage, con 20 presenze in nazionale, guida il contingente di portieri per questo incontro dell’USWNT.

Dunn torna al campo dopo aver saltato tutte le partite autunnali ed è il giocatore più limitato nel roster con 155 presenze per l’USWNT. È seguita dal difensore Emily Sonnett con 103 partite e dall’attaccante del Seattle Reign Lynn Williams con 75.

Rosa della squadra nazionale femminile degli Stati Uniti per ruolo (squadra; presenze/gol)

Portieri: Angelina Anderson (Angel City FC; 0), Claudia Dickey (FC Seattle Reign; 0), Mandy McGlynn (Utah Royals; 1), Casey Murphy (North Carolina Courage; 20)

Difensori: Tierna Davidson (NJ/NY Gotham FC; 65/3), Crystal Dunn (NJ/NY Gotham FC; 155/25), Naomi Girma (San Diego Wave FC; 44/2), Alyssa Malonson (Bay FC; 1/ 0), Tara McKeown (Washington Spirit; 0/0), Jenna Nighswonger (NJ/NY Gotham FC; 18/2), Emily Sams (Orlando Pride; 2/0), Emily Sonnett (NJ/NY Gotham FC; 103/2), Ryan Williams (Coraggio della Carolina del Nord; 0/0)

Riserve: Sam Coffey (Portland Thorns FC; 28/1), Savannah DeMelo (Racing Louisville FC; 7/0), Hal Hershfelt (Washington Spirit; 3/0), Nealy Martin (NJ/NY Gotham FC; 0/0), Ashley Sanchez (North Carolina Courage; 28/3), Ally Sentnor (Utah Royals; 2/0), Jaedyn Shaw (San Diego Wave FC; 21/8)

Attaccanti: Ashley Hatch (Washington Spirit; 22/5), Emma Sears (Racing Louisville FC; 3/1), Ella Stevens (NJ/NY Gotham FC; 0/0), Alyssa Thompson (Angel City FC; 13/1), Morgan Weaver (Portland Thorns FC; 2/0), Lynn Williams (Seattle Reign FC; 75/21)