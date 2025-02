Cuper Cup Next Team Odds: dove i Rams offrono larghezza a lungo termine?

Rams prevede di lasciare l’attività di Cooper Kup.

Kup – Super Bowl HVAC MVP – ha annunciato lunedì che Los Angeles prevede di cambiarla con questa offseason e di lavorare con una tazza per trovare la destinazione giusta.

Dove potrebbe essere una tazza nelle prossime settimane?

Diamo un’occhiata alle probabilità di DraftKings Sportsbook dal 6 febbraio.

Cooper Cup Next Team

Broncos: +350 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 45)

Steelers: +550 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 65)

Caricatore: +650 (BET $ 10 vince un totale di $ 75)

Comandanti: +750 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 85)

Patriots: +850 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 95)

Fatture: +1000 (scommesse $ 10 per vincere un totale di $ 110)

Rams: +1000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 110)

Masters: +1000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 110)

Bengala: +1200 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Lions: +1200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Kup, 30 anni, era 69 ° nella bozza della NFL 2017 2017. Ha trascorso tutti gli otto anni con Rams.

E nel 2021, la Coppa aveva una discussione per il miglior ricevitore della NFL.

Quell’anno, la Coppa ha realizzato Pro Bowlin, è stata la prima squadra della prima squadra ed è stata nominata un giocatore offensivo dell’anno dopo che la lega aveva portato alla reception (145), ricevendo i cantieri navali (1.947) e tocchi (16).

Quei 1.947 cantieri navali sono il secondo numero più alto di storia della NFL in una stagione, solo Calvin Johnson, che ha raccolto 1.964 nel 2012.

Fatto divertente: sia Johnson che la Coppa hanno afferrato Matthew Stafford in quelle stagioni.

Reazione: Rams informa la Coppa di Cooper che vogliono cambiarla

Sfortunatamente, la Coppa della stagione 2021, quando ha giocato in tutte e 17 le partite, ha combattuto un errore di infortunio.

Nel 2022, la Coppa ha giocato solo in nove partite e nel 2023 e 2024 ha giocato 24,34 partite.

Aveva 812 yard di reception nel 2022, 737 nel 2023 e 710 in questa stagione.

Le nuove probabilità in cima alle probabilità sono Broncos, che è passato da +600 a +350 negli ultimi due giorni.

Quando il governo si aprì, gli Steelers e il Bengala erano due squadre legate alla cima del governo, +500. Sebbene Pittsburgh sia leggermente spostato a +550, i Bengala sono sempre passati a +1200.

