D Gukesh e Koneru Humpy parabenizados pela Federação Indiana de Xadrez pelas vitórias históricas

D Gukesh recebeu Rs 1 milhão e Koneru Humpy recebeu Rs 50 lakh.

A Federação Indiana de Xadrez (AICF) homenageou o recém-coroado Campeão Mundial Gukesh Dommaraju. Gukesh fez história ao se tornar o jogador mais jovem a vencer o prestigiado evento. Gukesh derrotou o chinês Ding Liren em uma partida dramática de 14 partidas em Cingapura em dezembro passado para se tornar o rei indiscutível do xadrez.

Gukesh, 18 anos, é apenas o segundo indiano a deter o prestigioso título mundial, depois de Viswanathan Anand. Para homenagear esta conquista histórica, a AICF anunciou um prêmio em dinheiro de INR 1 Crore para Gukesh e 50 Lakh para sua equipe de apoio.

Leia também: Campeonato Mundial de Xadrez Rápido da FIDE: lista completa dos vencedores

A AICF também parabenizou a jogadora de xadrez número um da Índia, Koneru Humpy, que recentemente venceu o Campeonato Mundial Feminino de Xadrez Rápido da FIDE 2024. Esta foi a segunda vez que ela venceu o evento de classe mundial. A jogadora de 37 anos derrotou Irene Sukandar para levar o título.

Koneru foi recompensado com INR 50 Lakh, enquanto R Vaishali Rameshbabu, que ganhou a medalha de bronze na seção feminina do Campeonato Mundial de Xadrez Blitz da FIDE 2024, também recebeu INR 20 Lakh.

Estas incríveis vitórias dos Grandes Mestres Indianos anunciam a era dourada do xadrez Indiano. Em 2024, os Grandes Mestres Indianos dominaram o mundo do xadrez. Eles registraram uma vitória histórica ao ganhar o ouro na Olimpíada de Xadrez da FIDE realizada na Hungria, após a qual a AICF recompensou os vencedores com um bônus em dinheiro de INR 3,2 milhões.

Leia também: ⁠Campeonato Mundial de Xadrez Blitz da FIDE: lista completa dos vencedores

Parabenizando o incrível sucesso, o presidente da AICF, Nitin Narang, disse: “É um momento de incrível orgulho para nós ver nossos prodígios conquistarem o mundo do xadrez. A coragem, perseverança, paciência e nunca desistir de Gukesh é o que está por trás de quem você é hoje, o mais jovem campeão mundial da história.”

Ecoando as opiniões do presidente, o secretário geral da AICF, Dev Patel, disse: “Deixe-me aproveitar esta oportunidade para agradecer aos jogadores e também às famílias. Rajnikanth Senhor, senhora, eles se sacrificaram para trazer Gukesh a este nível. Sem o seu trabalho duro, tenho certeza de que isso não teria sido possível.

Sei que alguns dias serão difíceis, mas não é fácil. E nós respeitamos isso e muito obrigado. E Humpy, como mãe, o pensamento de sua filha sempre esteve em sua mente. E a família vem em primeiro lugar. E agradecemos-lhe todos os seus sacrifícios e tudo o que fez pelo país. E isso nos deixou muito orgulhosos.”

Na cerimônia de felicitação em Nova Delhi, realizada na véspera da cerimônia de premiação nacional, onde Gukesh receberá o prêmio Sênior Dhyan Chand Khel Ratna, ele também viu seus pais serem homenageados pela federação.

Ao ser reconhecido por seu incrível sucesso, um entusiasmado Gukesh disse: “2024 foi um grande ano para o xadrez. Recebemos muito apoio da torcida, da mídia e da federação. Alcançamos vários louros e com apoio contínuo, veremos muitos jogadores pegarem o xadrez e fazê-lo crescer com mais medalhas. Tenho certeza de que 2025 será ainda melhor.”

Tal como Gukesh, Humpy também expressou a sua gratidão à federação e disse: “É um momento de orgulho para nós, esta medalha pertence à nossa pátria. Sinto-me abençoado pelo reconhecimento do nosso talento e trabalho árduo pela AICF. Na maioria das vezes consideramos o críquete um esporte importante. Temos muito talento no nosso país e os jovens querem muito deixar a sua marca. “Estamos avançando para conquistar mais medalhas para o país.”

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama