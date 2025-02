O campeão mundial D Guksh raramente falhou no controle de tempo normal, perdendo para o americano Fabiano Caruana na primeira partida do torneio de xadrez Grand Slam em Hamburgo, na Alemanha. Guksh estava no topo de seu jogo, improvisando quando era necessário, mas ele não encontrou a vítima da rainha nos últimos estágios do jogo do meio. Isso mudou o curso do jogo para ele. Caruana rapidamente assumiu a situação e não deu uma chance indiana de voltar.

Enquanto isso, Magnus Carlsen, o personagem principal em pé atrás da rota, conquistou uma excelente vitória sobre o Nodirbek Abdusatorov, do Uzbequistão.

Alireza Firouzja da França perdeu para Vincent Keymer da Alemanha na abertura.

No segundo jogo nos distritos de Javokhir Sindarov do Uzbequistão, ele jogou um empate de Hikaru Nakamura, enquanto no nono declínio irrelevante, o americano Levon Aronian venceu sua primeira partida à custa de Vladimir Fedoseewa de Slovenia.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).