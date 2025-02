Da pré-temporada nº 1 ao quinto em uma conferência tão grande 12: o que acontece com o Kansas Jayhawks?

Para a maioria das equipes de basquete universitário, um recorde de 17-8 até meados de fevereiro, com uma classificação nº 23 no top 25 da AP, constituiria uma temporada muito boa. Mas para o Kansas, 5 sementes projetadas no torneio da NCAA, este é um desastre limite. Os Jayhawks jogam na noite de terça -feira na BYU em um jogo Isso enviará a perda para o sexto na conferência. Eles perderam três jogos consecutivos de estrada e 12 dos últimos 16 que datam da temporada passada. Na semana passada, eles caíram do top 10 da AP, quebrando uma faixa de 55 semanas consecutivas lá. Em dezembro, os Jayhawks perderam jogos consecutivos de não -conferência desde 2017.

Em geral, o Jayhawks nº 1 da pré -temporada perdeu quatro dos últimos oito jogos no Big 12, o que não é tão forte quanto nos anos anteriores, quando Bill Self ditou a conferência. Levando em consideração meu conhecimento do programa como morador de Kansas City e alguém que cobre o recrutamento de basquete universitário e o portal de transferência, meus editores me acompanharam com três perguntas ardentes para responder sobre a temporada do Kansas até agora.

1. Qual é o maior problema do Kansas?

Nesse momento, muitas coisas estão acontecendo com o Kansas, mas, na minha opinião, o maior problema é que elas simplesmente não são muito dinâmicas. Embora Zeke Mayo tenha sido uma adição muito agradável do portal, eles não obtiveram o pop ofensivo que esperavam de AJ Storr ou Rylan Griffin. Hunter Dickinson certamente pode escrever e é uma grande preocupação com as defesas opostas, mas ele precisa de mais criadores de filmagens e atletismo ao seu redor.

Dajuan Harris Jr. e KJ Adams deram muito ao programa, mas não é um goleador poderoso. Por causa disso, eles são ofensivamente inconsistentes e a falta de tipos que podem criar uma ofensiva por conta própria realmente faz com que eles se movam na lama às vezes.

2. Quanto você está cortando o telhado do Kansas no próximo mês?

Por mais que o Kansas às vezes tenha lutado, eles ainda têm potencial para correr e, por mais que demonstrem uma tendência a jogar em seu nível de competição, eles ainda têm uma vantagem. Eles estão entre as equipes mais experientes do basquete universitário e, apesar do que a faixa lunática poderia pensar, o Self continua sendo um dos melhores em todo o basquete universitário.

Em um piso neutro, Kansas venceu Duke. Eles superaram Houston antes de uma crise única na vida em segundos recentes. Os Jayhawks não chegaram ao segundo fim de semana em nenhum dos dois últimos torneios da NCAA e se quiserem ser mais de um ou dois e precisarão de uma verificação do instinto.

3. Kansas tem um signatador de 5 estrelas em Darryn Peterson, que ama. Quanto isso ajudaria?

Peterson é o artilheiro mais dinâmico do basquete do ensino médio. O que o torna melhor é obter uma pontuação de drible com eficiência e dos três níveis é exatamente o que o Kansas mais está faltando.

Peterson é de tamanho grande, brinca com ritmo e nunca se apressou ou não deixa tempo grande demais para ele. Ele também é um defensor de elite e, embora sua pontuação receba a maior atenção, ele é um excelente alfinete e essa equipe específica do Kansas precisa desesperadamente de outra pessoa para aliviar o fardo de Dajuan Harris como motorista e jogador principal.