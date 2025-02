Dak Prescott afferma che i cowboy possono competere con le aquile; Risponde Michael Irvin

La stagione della NFL del 2024 doveva essere dimenticata a Dallas Cowboys perché avevano perso la stagione del quarterback Dak Prescott dopo otto partite a causa di un più colpito, è andato 7-10, perduti i playoff e si sono distinti con il capo allenatore Mike McCarthy. Inoltre, l’archivio di Philadelphia Eagles ha vinto il Super Bowl Lix.

Di recente, Prescott ha recentemente dichiarato che i cowboy sono “molto vicini” a Kotk da una prospettiva competitiva. E mercoledì, “Speak” il grande Michael Irvin è stato d’accordo con il Prescott General Point.

“Sono d’accordo con Dak sul fatto che siano vicini a Kotk e che possano venire e ottenere qualcosa (Washington) con i comandanti a causa della conoscenza di suonarli tutto il tempo. Quindi hai una possibilità, e sì, puoi vincerli”, Irvin disse. “Distribuisce con la stagione (Eagles), le vittorie e le perdite. Distribuisce con i comandanti della stagione. Il record di Dak contro i comandanti è 11-2. Il record contro Filadelfia è 6-1 in casa, quindi Dak Prescott ha giocato a football questi contro le squadre.

“Sì, ha ragione quando guarda queste due squadre, ma deve guardare l’intera lega perché devi passare più della tua divisione per arrivare al Super Bowl.”

Il tre volte PRO Chopper Prescott non ha giocato in nessuna delle due partite, Eagles ha spazzato il cowboy nella loro stagione 2024 fuori Filadelfia, 75-13. È stata la prima volta che Eagles ha vinto a Dallas dal 2017, quando Eagles ha anche vinto il Super Bowl. Entrambe le squadre hanno condiviso la loro serie di 2023, 2022, 2020, 2019 e 2017 mentre i Cowboys hanno spazzato la stagione 2021 e 2018.

I comandanti passarono da 4 a 1 nel 2023 nel 2023 nel 2024, vincendo i playoff per la prima volta in 19 anni e raggiunsero il campionato NFC per la prima volta in 33 anni. Erano guidati da un nuovo capo allenatore ed ex coordinatore della difesa dei Cowboys – Dan Quinn e Jayden Daniels dell’anno. Washington e Dallas hanno entrambi vinto la seconda torba in casa in questa stagione, mentre Cowboy ha vinto nelle ultime 13 partite.

I cowboy sono “molto vicini” al livello di successo delle Eagles, come dice Dak Prescott?

Prima di questa stagione, i cowboys hanno impilato tre 12-5 stagioni consecutive, di cui hanno vinto NFC East nel 2021 e 2023. Allo stesso tempo, non si sono ancora esibiti nel campionato NFC dal 1995, quello che ora è un record NFC attivo NFC Ha perso quattro partite consecutive da due arriveranno durante le conseguenze, 49er.

Per quanto riguarda l’infortunio errato, il cratere di difesa dei Cowboys senza Quinn, che era il loro DC nel 2021-23. Dopo il quinto punto del 2022 e del 2023, la difesa di Dallas era 17 al momento del giorno (218,1 per partita), 28 ° yard (355,2 a partita), 29 Jaard a partita) e 31 e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) luogo) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 °) e 31. luogo) e 31 posti) e 31 posizioni) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31 ° posto) e 31,12 punti (27,5 per partita di punteggio) guidati dal coordinatore difensivo Mike Zimmer nel 2024.

I Cowboys hanno promosso il capo allenatore del coordinatore offensivo Brian Schottenheimer quando l’ex allenatore della linea di Vaganni dell’Arizona Klayton Adams diventerà il nuovo OC della squadra e l’ex capo allenatore di Chicago Bears Matt Eberflus come nuovo coordinatore della difesa.

Per quanto riguarda le opinioni fuori stagione, si prevede che Dallas sia oltre il limite e possiede 12 nella bozza della NFL del 2025. Durante la stagione 2024, i Cowboys hanno continuato a Prescott (un negozio da $ 240 milioni di $ 240 milioni) e un ricevitore a stella e un agnello a quattro tempi di Bowler Ceedee (un negozio di quattro anni e $ 136 milioni). Il linebacker di stelle e il doppio All-Pro Micah Parsons sono grandi quando una stagione rimane nel suo commercio per principianti.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamenteSinistra

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox National Football League Dallas Cowboys Philadelphia Eagles