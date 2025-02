Dak Prescott dice cowboy “molto vicini” alla vittoria del Super Bowl

DALLAS – Per la seconda volta in otto anni, Dak Prescott ha visto che Philadelphia Eagles ha vinto il Super Bowl, ma il quarterback di Dallas Cowboys non crede che la sua squadra sia lungi dal vincere il proprio campionato.

“Sento che stavamo gareggiando con Eagles e li abbiamo sconfitti in gran parte quando li abbiamo suonati”, ha detto Prescott martedì dopo aver annunciato i modelli per il Fondo di gala di quest’anno per i bambini che si svolgeranno l’11 aprile. “Don”, organizzando l’altro ragazzo “, si rende conto, vero? ) molto vicino. “

Alla domanda su quanto fossero lontani i Cowboys quello che i loro avversari stavano facendo NFC East, Prescott ha anche menzionato il comandante di Washington, che ha perso Eagles nel campionato NFC.

“Soprattutto anche a guardare il campionato NFC e le due squadre: squadre che combattiamo ogni anno ogni anno. Come ho detto, (io) sono fiducioso che abbiamo sempre avuto una parte migliore. Ma ogni volta. Ma ogni volta. Quando vedi una moda così dominante (nel Super Bowl Lix contro i capi di Kansas City), aggiungili.

Editori birichini 2 correlati

I cowboy non hanno giocato nel Super Bowl – o erano al gioco del titolo – in 29 stagioni. Vengono da 7-10 gol perché Prescott ha giocato solo otto partite prima della fine della stagione a causa della parte parziale del suo vero tendine del ginocchio.

Nel 2025, Prescott giocherà per il suo terzo altro allenatore – Brian Schottenheimer – in 10 stagioni. Jason Garrett è stato il suo allenatore dal 2016 al 2019, seguito da Mike McCarthy dal 2020 al 2024.

“Super eccitato per lui, questa opportunità”, ha detto Prescott su Schottenheimer, che ha lavorato come coordinatore offensivo Cowboys negli ultimi due anni. “È ovvio che ho lavorato con lui negli ultimi anni e ho capito il tipo di persona così com’è, il modo in cui si avvicina al gioco. Penso che il modo migliore per dimostrare sia che è il figlio di un allenatore leggendario. Non prenderà nulla in questo gioco.

Prescott è stato sulla stella dalla fine della stagione e ha continuato la sua riabilitazione dall’operazione del tendine del ginocchio. L’obiettivo era essere preparato per l’inizio del programma offseason in primavera.

“La mia salute è buona, faccio molto di più, ci arrivo”, ha detto Prescott. “Penso di essere cosa, in questo momento circa 12 settimane di chirurgia.