Dak Prescott fornisce aggiornamenti sul suo recupero dopo un infortunio

Uno dei tanti motivi per cui Dallas Cowboys è caduto in pezzi in questa stagione è stato il ginocchio -Quarto di Quarto Dak Prescott ha subito nella settimana 9 durante una perdita sui Falcons di Atlanta.

A quel tempo, i Cowboys scendevano a un record di 3-5 e già si arrabbiavano sull’orlo del disastro, ma l’infortunio di Prescott, che ha concluso la sua stagione, li inclinò.

Ha dovuto operare sulla sua gamba, ma recentemente ha dato un aggiornamento positivo sul suo recupero.

“La mia salute è buona”, ha detto Prescott via Jon Machota di Athletic. “Per fare molto di più, arrivarci. Penso di essere cosa, circa 12 settimane dall’operazione ora, quindi cerco davvero di rafforzarlo di recente, ho avuto tutta la mia fiducia e stiamo andando bene. “

Dak Prescott con un aggiornamento sanitario dopo aver chiuso la stagione chirurgia del tendine del ginocchio pic.twitter.com/ojayyyjsyo – Jon Machota (@jonmachota) 11 febbraio 2025

L’infortunio di Prescott ha coinciso con una fila perdente di cinque partite che Dallas non è stata in grado di riprendersi.

Il backup Cooper Rush è stato in grado di condurli a quattro vittorie nelle loro cinque partite successive, ma semplicemente non bastava.

Nelle sue otto partite nel 2024, Prescott ha giocato secondo i suoi standard lanciando solo 1.978 yard e 11 touchdown con otto intercettazioni dopo essere stato un candidato MVP della NFL nel 2023.

Ma i cowboy hanno bisogno di molto più di un Prescott sano e produttivo per ottenere la rispettabilità la prossima stagione.

Hanno un enorme buco da scappare e sono probabilmente la peggior squadra della NFL quando si tratta di difendere la gara, e non è la loro unica dispersa.

Data la loro situazione salariale, che è stata massicciamente influenzata dalla estensione del contratto da quattro anni da $ 240 milioni ricevute, sarà difficile per loro soddisfare tutte le loro esigenze.

