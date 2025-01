Dakota Kai vence; Estreia do Penta e muito mais

O episódio desta semana da marca Red traz duas brigas de rancor

O episódio de 13/01 do Monday Night Raw irá ao ar hoje à noite no SAP Center em San Jose, Califórnia. O segundo episódio de Marca Vermelha na Netflix revelará como a história e as disputas se desenrolarão após os resultados da semana passada.

Quatro lutas foram anunciadas para o show de estreia, incluindo uma briga de rua entre dois rivais ferozes. O cartão também apresenta uma luta entre o líder da facção americana Chad Gable e um lutador misterioso.

Antes do programa desta semana em San Jose, vamos dar uma olhada em quatro previsões para o episódio de 13/01 da marca Red.

4. Finn Balor vence a briga de rua

Finn Balor está escalado para enfrentar Damian Priest em uma briga de rua no programa desta noite. Os dois ex-amigos que se tornaram rivais estão em desacordo desde que Balor reacendeu sua rivalidade atacando Priest durante o 2024 PLE Survivor Series.

Embora possa parecer que Priest lidará facilmente com Balor e alcançará a vitória. Porém, a adição do Dia do Julgamento à briga coloca a balança a favor de Balor, visto que não há desclassificações por interferência externa, os companheiros de Balor provavelmente irão auxiliá-lo no confronto.

3. Drew McIntyre exige uma revanche

Drew McIntyre enfrentou Jey Uso no histórico episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix na semana passada. Jey foi a segunda vítima de Drew em sua busca para eliminar todos os membros da Linhagem OG. Depois de dizimar Sami Zayn, McIntyre escolheu Jey como próximo alvo.

Porém, apesar de estar no controle da partida, Jey conseguiu enrolar McIntyre para uma contagem de três e a vitória. A derrota arruinou os planos de McIntyre e ele estaria ansioso para acertar as contas e reiniciar sua busca para eliminar os membros restantes da Linhagem OG.

O Guerreiro Escocês provavelmente exigiria uma revanche contra Jey no episódio desta noite para acertar as contas e infligir danos graves para enviar uma mensagem ao resto da facção.

2. Dakota Kai vence a final

Depois de derrotar Zoey Stark, Dakota Kai avançou para a final do torneio WWE Women’s Intercontinental Title. Enquanto Kai esperava que seu companheiro de equipe Iyo Sky vencesse as segundas semifinais, marcando um amistoso entre os dois nas finais, Lyra Valkyria derrotou Sky e consolidou seu lugar nas finais.

As duas estrelas se enfrentarão no episódio do dia 13/01 da marca Red para decidir a vencedora do torneio que será coroada a inaugural Campeã Intercontinental Feminina. Valkyria mostrou suas habilidades como uma lutadora promissora, principalmente derrotando o ex-campeão mundial Iyo Sky.

Esta noite é a noite, Dakota Kai trabalhando duro para finalmente conseguir uma chance pelo título de simples, Lyra Valkyria também trabalhando duro e teve uma boa corrida no elenco principal buscando levar ao seu primeiro título no elenco principal. pronto irmão pic.twitter.com/wstwJetr54 – CrispyWrestling (@CrispyWrestlin) 13 de janeiro de 2025

No entanto, a experiência de Kai lhe dá uma vantagem significativa, tornando-a a provável vencedora na partida de abertura do Campeonato Intercontinental Feminino.

1. Penta El Zero Miedo faz sua estreia na WWE

Penta El Zero Miedo assinou recentemente com a WWE após deixar a AEW. A empresa tem veiculado vinhetas com ele em episódios recentes do Raw. A marca única de Penta fez uma aparição notável no programa da semana passada, confirmando a sua chegada à WWE.

A sensação mexicana provavelmente fará sua estreia no episódio do dia 13/01 do Monday Night Raw. No episódio de estreia da semana passada, Chad Gable exigiu o melhor lutador que o gerente geral Adam Pearce pudesse encontrar. Há uma grande possibilidade de que o misterioso oponente de Gable esta semana seja Penta.

Quem sairá vitorioso na final do torneio do título feminino do IC? Como Drew McIntyre reagirá à derrota humilhante no episódio de estreia? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

