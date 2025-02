Dale Earnhardt Jr. nella sua auto creando una Daytona 500: “Non vedo l’ora” di domenica

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Daytona Beach, Fla. – Dale Earnhardt Jr. si è opposto all’esca della sua squadra di famiglia per andare alla NASCAR Cup perché vuole assicurarsi che abbia senso finanziariamente.

Emotivo pensa di essere stato venduto dopo la sera, il che lo ha completamente svuotato.

Justin Allgaier ha dovuto incontrarsi nel suo round di qualificazione in ritardo giovedì sera a Dayona International Speedway per guadagnare un posto disponibile in ogni duello per il giorno 500 di domenica.

“Abbiamo cercato di ridurre quanto vogliamo competere nella serie Cup. Almeno io”, ha detto Earnhardt. “È come una delle cose che sei come” una persona, se dovrebbe essere, è pensato per essere. “

“Non ho intenzione di farlo per tirarlo tutte le altre grandi cose del mio mondo, ma amico, siamo arrivati ​​qui e abbiamo avuto il gusto. … Non sapevo esattamente quanto volessi farlo o volevo per farne parte fino a quando non abbiamo iniziato. “

Earnhardt possiede JR Motorsports con sua sorella Kelley Earnhardt Miller e Rick Hendrick. Earnhardts, figlio di un vincitore di Double Daytona 500 e Dale Earnhardt, campione di Coppa sette volte, ha vinto i titoli nella migliore serie di sviluppo della NASCAR The Xfinity Series. Hanno costruito un’organizzazione attorno al marchio Earnhardt JR, che è stato il pilota sport più popolare per quasi due decenni dopo la morte del padre nel 2001 nel 500.

“Possiamo guidare un’auto sulla griglia domenica per la prima volta e la più grande e più importante competizione che abbia mai conosciuto e non vedo l’ora”, ha detto Earnhardt.

Sono state lunghe 24 ore prima della gara per Allgaier e la squadra perché Allgaier ha perso la possibilità di ottenere automaticamente un’auto in un solo posto mercoledì sera. Li ha costretti a tutti gli scopi e scopi in una situazione in cui hanno dovuto attraversare altri quattro piloti giovedì.

JJ Yeley è stata una grande sfida e Allgaier è stato in grado di trasmetterlo nel round finale.

“Non so che giorno della settimana sia, che ora è”, ha detto Allgaier. “Mi sento come se fossimo nei tempi previsti.

“(Mercoledì) -Nnight -Probabilmente è stato emotivamente uno degli sforzi di qualificazione più vuoti di tutti i tempi perché sapevo quanto fosse importante e quanto fosse più facile la competizione (sarebbe stata). … Voglio solo lasciarmi andare, Don” Non voglio lasciarti andare, non voglio deludere i nostri fan. “

Non li ha ingannati. E ora si uniscono ad altre 40 squadre per spingere le loro auto a Pit Road domenica.

“Non c’è solo un posto migliore di questa pista”, ha detto Earnhardt Miller. “Questo è il gioiello della corona che facciamo. Questo è l’inizio di tutto ciò che facciamo.

“Questa è una grande competizione che tutti vogliono fare, e qui ci sediamo qui. Iniziamo il primo.”

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.