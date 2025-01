Dallas Cowboys contrata veterano OC Brian Schottenheimer como seu próximo treinador -chefe

Onze dias depois de anunciar seu divórcio de Mike McCarthy, o Dallas Cowboys está contratando Brian Schottenheimer, coordenador ofensivo de Dallas nos últimos dois anos, anunciou a equipe na sexta -feira.

A decisão segue as entrevistas dos Cowboys com o coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, Kellen Moore, ex -treinador -chefe de Nova York Jets, Robert Saleh, ex -técnico do Minnesota Vikings, Leslie Frazier e Schotheimer.

Schottenheimer tornou -se um candidato sério mais tarde na busca pela franquia, encontrando -se com o proprietário e o gerente geral do clube, Jerry Jones, e a equipe da equipe primeiro na terça -feira e depois na quarta -feira. Nenhum outro candidato recebeu uma segunda reunião, enquanto as conversas de Schottenheimer com Jones cobriram vários dias.

A equipe apresentará formalmente Schottenheimer durante uma conferência de imprensa na segunda -feira.

“Brian Schottenheimer é conhecido como assistente de carreira”. Jones disse à ESPN. “Não é mais Brian. Ele agora é conhecido como o treinador do Dallas Cowboys.

Quanto mais eles argumentavam, mais coordenador Dak Prescott e outros gostavam de Jones que ele era o homem a contratar, mesmo que não tivesse chamado de obras desde seu período de coordenador de 2018-20 com o Seattle Seahawks.

Desde então, Schottenheimer passou um ano com o Jacksonville Jaguars como treinador e coordenador de jogos de passes, seguido de quatro anos com Dallas. No primeiro ano de Schottenheimer, ele foi um consultor que trabalhou com o então coordenador defensivo Dan Quinn.

Quando Moore saiu para coordenar a ofensiva do Los Angeles Chargers, Schottenheimer foi promovido a coordenador ofensivo sob McCarthy, que assumiu as chamas do jogo.

O filho do falecido treinador Marty Schottenheimer vence sua promoção após 14 anos como coordenador ofensivo da NFL no New York Jets, então St-St. Louis Rams, Seahawks e Cowboys. Ele treinou na NFL por 25 das últimas 28 temporadas.

Antes do final da temporada da equipe, Schottenheimer conversou com a incerteza em torno de uma equipe sobre contratos que expirarem.

“É uma pergunta justa”, disse Schottenheimer em 30 de dezembro. “Não há muito que eu não tenha visto neste negócio. Vi o que acho que é treinador do Hall of Fame chamado Marty Schottenheimer a ser demitido após 14-2.

“Então, o que aprendi durante este ano é que eles são prometidos em 17 jogos … e você deve ao seu time, você deve aos jogadores, a equipe. No domingo, chegará.

“Vamos jogar nosso último jogo e ver o que acontece”.

Como os jeans seriam vistos sob Brian Schottenheimer?

Existem treinadores da NFL que se recusam a expressar suas aspirações profissionais em voz alta. Eles insistem que estão se concentrando na época e na tarefa em questão, porque se se destacarem lá, o resto será resolvido sozinho.

Schottenheimer se desviaram dessa maneira durante uma entrevista em 4 de agosto de 2023 com o Yahoo Sports.

“Serei 100% honesto com você: eu adoraria ser treinador de chefe”, disse Schottenheimer durante seu primeiro campo de treinamento como coordenador de Cowboys. “Eu costumava ficar acordado e pensar nisso o tempo todo, e queria ser o treinador chefe mais jovem da NFL. Eu ainda adoraria ser um treinador -chefe. Mas eu não penso nisso. Eu realmente não faço isso.

“Se isso acontecer, acontece. Honestamente, eu quero retribuir.

Brian Schottenheimer será o próximo treinador -chefe do Dallas Cowboys. (Foto de Nick Cammett/Getty Images)

O treinador de 51 anos estava fazendo a transição do consultor para o coordenador, recebendo lições que aprendeu com uma profunda imersão nas defesas da liga na temporada anterior. Quinn pediu que ele estudasse as defesas e não antecipasse o que ele faria, mas o que esse coordenador faria e por quê.

Pegue os Eagles da Filadélfia.

“Os Eagles seriam bons porque os jogamos várias vezes”, disse Schottenheimer. “Somente o uso de RPO (opções de etapa de execução) versus opções de leitura de execução e, quando você está fazendo opções de leitura de execução, é mais uma decisão antes do SNAP. O marechal de campo tem números e alavancagem.

“Foi interessante tentar entrar no cérebro de Nick (Sirianni) e Shane (Waldron) sobre por que eles estavam fazendo isso na frente de certos oponentes”.

Com McCarthy, Schottenheimer ajudou a instalar uma versão da ofensiva da costa oeste que os Cowboys consideraram a ofensiva da “costa do Texas”. A precisão substituiu parte da criatividade que Moore incentivou, as profundezas da rota do receptor agora ligadas ao jogo de marechal de campo com menos espaço para improvisação. Os esquemas de proteção também mudaram.

Em dois anos, os resultados variaram dramaticamente.

Os Cowboys levaram a vantagem na pontuação em 2023, ocupando o quinto lugar na ofensiva total. Prescott terminou em segundo lugar no voto do MVP para o Baltimore Ravens, Lamar Jackson Marshal.

No ano seguinte, com a mesma equipe e funcionários semelhantes, os Cowboys lutaram poderosamente. Sua ofensa caiu para 17, marcando 21.

Prescott sofreu uma lesão nos isquiotibiais que terminaram a temporada em novembro, mas os problemas, com a proteção, o estabelecimento de um jogo de carreira e a geração de passes consistentes, foram antes de sua lesão. Um ano depois de lançar 36 touchdowns da liga para apenas nove interceptações, ele passou de 11 para oito interceptações em oito jogos.

Os Cowboys procuraram uma nova voz na sala e para a ofensiva. Não está claro se Schottenheimer o entregará.

Enquanto trabalhava com McCarthy, ele também aprendeu com uma variedade de influências do esquema por mais de duas décadas, sem mencionar que crescer com seu pai.

Um executivo da liga que trabalhou com Schottenheimer em uma de suas paradas de coordenadores ofensivos descreveu as filosofias combinadas que poderiam orientar o sistema que ele construiria para os Cowboys.

Em Seattle, ele ajustou seu sistema à terminologia, o então marechal dos Seahawks, Russell Wilson, já sabia melhorar a consistência de Wilson, disse o executivo da Yahoo Sports. Esse processo seria ainda mais suave se Schottenheimer transmitisse o idioma para Prescott, pois já opera no mesmo idioma.

Com os Jets, Schottenheimer foi orientado para o Gap-Scheme, disse o executivo, enquanto mais tarde trabalhou com conceitos mais amplos e ação de jogo. As rugas de Tempo e o jogo de tela traçam seu jogo de Seattle, Schottenheimer, sem medo de implementar conceitos de passagem, mesmo no primeiro baixo.

Os Cowboys precisam construir em torno de Prescott quando entram na primeira temporada de sua extensão de quatro anos com um valor de US $ 60 milhões por ano. É muito cedo para saber se eles acreditam que a melhor maneira de construir em torno é enfatizar o jogo aéreo ou sustentar sua proteção e o jogo de carreira como equipes da NFC, incluindo o Eagles, que fizeram nesta temporada com sucesso.

Possibilidades para o resto da equipe do jeans

É muito cedo para saber se os Cowboys trarão de volta o coordenador defensivo Mike Zimmer, que se estabeleceu em um ritmo no final de 2024, sua primeira temporada de retorno com uma talentosa lista defensiva de Dallas.

Embora Schottenheimer não tenha sido anteriormente treinador da NFL, sua extensa experiência coordenando e trabalhando com seu pai pode lhe dar mais margem para não confiar em um ex -treinador -chefe no coordenador defensivo da maneira como o treinador é esperado em Chefe dos Bears, Ben Johnson aborda o ex -treinador -chefe dos santos dos Nova Orleans, Dennis Allen.

Os Cowboys manifestaram interesse interno nos atuais membros da equipe dos comandantes de Washington, Anthony Lynn, ex -treinador dos Chargers, e Brian Johnson, ex -coordenador ofensivo dos Eagles. Nem ele poderia se encontrar antes do jogo do título da NFC dos comandantes no domingo, na Filadélfia. Mas cada oferta de familiaridade, Lynn, treinadora de Dallas Runners em 2005-06, enquanto Johnson treinou Prescott no estado do Mississippi.

Os comandantes retornaram ao jogo do campeonato da conferência pela primeira vez desde a temporada de 1991, deixando a seca do jogo da NFC Cowboys como agora o mais longo na conferência. Dallas não avançou além da rodada de divisão desde a temporada de 1995; Todas as outras equipes da NFC atravessam essa marca desde 2010.

Os fãs serão justos em se perguntar o que Schottenheimer ofereceu acima de Moore, que também teve familiaridade com os Cowboys e chamou as obras das últimas seis temporadas. Uma fonte de equipe disse que Moore impressionou em suas entrevistas como treinador que amadureceu desde que Dallas saiu há dois anos em sua filosofia e visão para dirigir uma equipe.

Schottenheimer não justificou o coordenador ou entrevistas de treinamento em chefe de qualquer outro clube neste ciclo. Moore, em comparação, foi praticamente recebido com os Cowboys, Saints e Jacksonville Jaguars durante a janela da liga entre as vitórias do curinga e a rodada de divisão dos Eagles.

A antiga Escola de Schottenheimer postulou que os treinadores de “vida” como Schottenheimer são às vezes transmitidos por oportunidades porque não oferecem o mesmo nível de intriga que um “produto desconhecido” que Moore faria. Schottenheimer é mais extrovertido que Moore, que pode ressoar com uma equipe que tradicionalmente vê a presença. Os crimes de Seattle de Schottenheimer foram os mais bem -sucedidos, classificando os 10 primeiros a escrever os três anos antes do técnico Pete Carroll o demitir devido ao que uma fonte chamava de “diferenças filosóficas” no melhor ataque ofensivo para equilibrar uma forte defesa.

O aluguel dos Cowboys não pode ser criativo ou inspirador nos círculos da liga. Isso não significa que eu não posso trabalhar.

“Não ficaria surpreso que Schotty tenha sucesso como treinador -chefe”, disse o executivo e ex -colega de Schottenheimer. “Está realmente organizado. É um comunicador direto. Tem um pouco de fogo. Tem alguma vantagem.

“Ele fez algumas coisas realmente boas (aqui), coisas que eu provavelmente não fiz (aprecio) em grande escala”.