Dallas Cowboys sarà “selettivamente aggressivo” in un’agenzia libera

Indianapolis-if il tema dell’anno scorso per Dallas Cowboys “all-in”, quindi il leader nel 2025 è “selettivamente aggressivo”.

Mentre la definizione di All-in, utilizzata dal proprietario e CEO Jerry Jones, vicepresidente Stephen Jones, torna a come Cowboys viene usato per manipolare gratuitamente prima del 2024.

“È ovvio che il nostro obiettivo era cercare storicamente di soddisfare così tanti dei nostri ospiti e bisogni prima del design per scegliere il miglior giocatore del disco”, ha detto Stephen Jones. “Non l’ho preso l’anno scorso, ma è sempre un obiettivo. E ogni anno è diverso in termini di ciò che devono essere e bisogni, e quindi devi sposare ciò che è nella libera agenzia vs. Dove la proposta è difficile e dove possiamo aiutare nella proposta. “

Firmare All-Pro Pass Rusher Micah Parsons per un’estensione a lungo termine è in cima alla lista o vicino ai cowboy. Anche se deve ancora iniziare le discussioni con il suo agente, ciò potrebbe accadere non appena l’organizzazione di solito si avvicina ai propri giocatori sui negozi a lungo termine.

Parsons giocherà a debuttante (circa $ 21 milioni) il quinto anno del suo accordo (circa $ 21 milioni), mentre potenzialmente guarda un’estensione che potrebbe renderlo il miglior giocatore difensivo nel calcio ($ 34 milioni all’anno ).

Le ultime priorità di SI Cowboys offseason hanno mantenuto un ampio agnello di Ceedee e il quarterback Dak Prescott, ma questi negozi non sono finiti solo ad agosto e settembre.

Editori birichini 2 correlati

Prescott era ad ogni azione offseason prima di firmare un accordo per un valore di $ 60 milioni all’anno, mentre Lamb si è seduto fuori dalle attività di squadra organizzate, Minicamp e la maggior parte del campo di addestramento prima di firmare un accordo che lo ha reso il secondo ricevitore NFL più alto.

“Queste cose sono sempre attenuanti in circostanze. Ogni negoziazione sul contratto è diversa”, ha detto Jones. “(Con Lamb) ha cercato di creare altri ricevitori che hanno cercato di completare i loro negozi e alcuni di loro non potevano ancora fare questi negozi. … L’accordo di Ceedee era solo diverso. Vedremo solo come va l’accordo di Micah. Non so necessariamente che ci sono molte situazioni attenuanti che vorremmo (impedire) di mettere le mani con qualcosa con Micah, ma vedremo. “

Jones ha detto che i Cowboys hanno discusso con la soluzione difensiva OSA Odighizuw sull’accordo a lungo termine.

“Abbiamo avuto conversazioni produttive e vedremo dove finiremo questa settimana”, ha detto Jones, che non avrebbe discusso della possibilità che i cowboy usino un franchising o un marchio di transizione su Odighizuw.

Cowboys e agenti David Canter e Ness Mugrabi saranno impegnati questa settimana perché sono presto rappresentati da agenti liberi come la fine difensiva Demarcus Lawrence, Rico Dowdle, l’angolo a ovest di Jourdan Lewis, la fine difensiva di Chauncy Golston e il retro difensivo di Israele Mukamu.

Con l’avvicinarsi del ritiro di Zack Martin di Lawrence, il secondo round nel 2014 per il primo round Martin, è stato il cowboy più lungo se avesse firmato di nuovo. Jones ha detto di credere che Lawrence volesse continuare a suonare nel 2025.

“Il ragazzo lo ha messo in linea per anni e anni”, ha detto Jones.

Sebbene Lawrence non sia nell’elenco nel 2025, conterà oltre $ 7 milioni rispetto al massimo del 2025.

Con la notizia della scorsa settimana, che il limite aumenterebbe da non da $ 27,5 milioni a $ 281,5 milioni, Jones ha affermato che i cowboy avrebbero beneficiato dello spazio aggiunto. Ad un certo punto, i Cowboys hanno ristrutturato contratti di Prescott e Lamba per aprire $ 57 milioni in CAP Room.

“Dal nostro punto di vista, ci dà una maggiore flessibilità in termini di ciò che possiamo fare”, ha detto Jones.

Ciò significa essere potenzialmente “più aggressivi” con i tuoi agenti, trading o aggiunta di giocatori al mercato aperto.

“Guarderemo tutto ciò che possiamo”, ha detto Jones. “Hai una certa quantità di risorse che ti consentono. “