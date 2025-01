Dallas Goedert canaliza Derrick Henry com três grandes braços rígidos em seu caminho para um caça-tanques

Dallas Goedert, do Philadelphia Eagles, teve um touchdown de destaque contra o Packers. (Foto de Mitchell Leff/Getty Images)

E você pensou que Derrick Henry havia garantido o título de melhor braço rígido do fim de semana curinga.

O braço rígido de Henry para Minkah Fitzpatrick ainda pode ser o campeão, mas Dallas Goedert acertou três bons em seu caminho para a end zone no domingo.

O tight end do Philadelphia Eagles fez algo acontecer com o ataque do time. Ele fez uma bela recepção em um passe atrás dele e depois levou a alma do cornerback Carrington Valentine, do Green Bay Packers.

Goedert iniciou o contato que incluiu um pequeno braço rígido, depois empurrou Valentine mais duas vezes, acertando-o no rosto, enquanto ele se dirigia para o touchdown de 24 jardas. Com certeza se tornará um meme.

Os Eagles precisavam de algo assim. Eles não marcavam nenhum touchdown desde os primeiros minutos de jogo. Mas quando Goedert tivesse a oportunidade de mudar as coisas, eles não iriam negá-lo, em detrimento de Valentine.