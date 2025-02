Dalton Knecht fala sobre suas mudanças de semana louca e retorna aos Lakers

Dalton Knecht é aquecido antes do jogo de Portland em dezembro. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Dalton Knecht se viu em uma das situações mais desconfortáveis ​​da NBA, jogando para ele Lakers Novamente depois de ser tratado com Charlotte em uma troca que Ele foi finalmente encerrado.

“Foi um momento louco”, disse Knecht. “Muitas pessoas não fizeram isso, ele retorna (depois de serem alteradas). Mas no final do dia, eu só queria montar.

Knecht teve essa oportunidade na quarta -feira à noite, marcando 10 pontos no Perda 131-119 dos Lakers Em Utah. Ele não jogou de 4 de fevereiro contra o Clippers. Então, os Lakers o embalaram em uma troca do centro de Hornets, Mark Williams, antes do prazo, o gerente geral Rob Pelinka parou o novato no meio de uma rotina de tiro nas instalações da equipe para entregar as notícias e enviá -las neste turbilhão .

“Ele se sentiu como um filme. Depois desse jogo (Clippers), voltei no dia seguinte e fui beber algumas fotos na academia … e Rob me ligou lá e me disse a notícia. Foi difícil ”, disse Knecht. “Eles me recrutaram aqui, então isso significa muito. Então, ouvindo isso e então eu vou a Charlotte de manhã com um dos meus meninos e me apresento e começo a conhecer todas essas pessoas e depois fui para Detroit para o que foi chamado de ‘jogo de estréia’, agora estou agora voando de volta para Los Angeles “

Leia mais: O comércio do Lakers por Mark Williams, de Charlotte, rescindiu após um físico fracassado

O treinador JJ Redick elogiou Knecht e disse que a organização não está mais pensando no término do término.

“Seu espírito era bom. Eu pensei que ele jogou bem ”, disse Redick. “Não vamos mais falar sobre isso. Nós conversamos sobre isso. Está em um bom lugar. Nós somos bons.

Segundo os relatórios, Charlotte considerou maneiras de protestar contra a decisão dos Lakers de falhar Williams em seu físico, o que levou o comércio que foi encerrado.

“Eu não tinha idéia, para ser sincero”, disse Knecht quando perguntado sobre um possível protesto. “Estou apenas fazendo o que amo fazer, sair e brincar. E como eu disse, aconteça o que acontece, acontece.

Knecht, que estará no fim de semana do All-Star em São Francisco para participar do jogo Stars Rising na sexta-feira, disse que era bom estar de volta ao guarda-roupa do Lakers.

“Cada um deles apareceu e praticamente me abraçou e disse: ‘O que é bom?’ Eles disseram: ‘Bem -vindo de volta’. “Então, no final do dia, é apenas um negócio. Eu chego a Rob e JJ. Então, no final do dia, ele está saindo e fazendo meu trabalho e jogando basquete e fazendo o que eu amo fazer.

Esta história apareceu originalmente em Los Angeles Times.