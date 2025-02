Damac vs Alhli Previsão, Alinhamentos, Dicas de Aposta e Probabilidades

Os visitantes chegaram ao topo em duas das três últimas saídas da liga contra o Damac.

Damac está pronto para ser o apresentador do dia 21 da Ahli da Saudi Pro League 2024-25. Os anfitriões estão em 11º lugar e venceram seis jogos de 20 jogos da liga. Os visitantes apresentaram performances decentes e estão em quinto lugar na tabela da liga depois de jogar o mesmo número de jogos.

Damac foi preso em um empate sem gols em sua última partida da Liga Pro Saudita contra Akhdoud. Foi um desempenho medíocre de Damac em todo o campo, mas eles ainda conseguiram desenhar o jogo com um jogo defensivo decente. Eles têm 24 pontos na tabela e só conseguiram vencer um dos últimos cinco jogos da liga.

O Ahli é um lado forte, mas terá uma confiança um pouco baixa, já que o Nassr os derrotou no último jogo da liga. Neste ponto, é quase impossível ganhar o título da liga nesta temporada.

Começo:

Localização: Abha, Arábia Saudita

Estádio: Príncipe Sultan Bin Abdulaziz Sports City Stadium

Data: sexta -feira, 21 de fevereiro

Horário de início: 19:50 é/ 14:20 gmt/ 09:20 et/ 06:20 pt

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

Damac: LWDDD

Al Ahli: wwwlw

Jogadores para olhar

Georges-Kevou (Damac)

O fim do time nacional de futebol dos Camarões terá um papel crucial a desempenhar. Georges-Kevin N’Kouudou não marcou um gol nos dois últimos jogos da liga pelo Damac. Você procurará intensificar o ataque ao construir peças com seus colegas de equipe.

Ivan Toney (especialista em Al)

O atacante inglês marcou um gol contra Nassr, que o manterá seguro. Ele é decente. Ivan Toney marcou 10 gols em 17 jogos da liga profissional saudita nesta temporada.

Os visitantes confiarão em Toney para marcar um gol ou dois, o que certamente os colocará no controle do jogo. Com jogadores como Riyad Mahrez e Roberto Firmino ao seu lado, ele não deve ter muitos problemas para encontrar espaços em defesa do oponente.

Coincidência

Esta será a décima primeira reunião entre Damac e Ahli em todas as competições.

O DAMAC não vem nos três últimos resultados da Liga Pro Saudita contra Ahli.

Al Ahli venceu quatro de seus últimos cinco jogos da liga.

Damac vs Al Ahli: Conselhos de apostas e probabilidades

Al Ahli para ganhar @10/11 Ladbrokes

Objetivos maiores que 3,5 a 11/8 Skybet

Ivan Toney para marcar @18/5 Ladbrokes

Lesões e notícias do equipamento

Para Damac, Meshari al-Nemer não estará em ação, pois recebeu um cartão vermelho no último jogo da liga. A disponibilidade de Ramzi Solan dependerá de sua aptidão inicial.

Mohammed Alhurayji sentirá falta do próximo jogo da Liga de Al Ahli devido à sua lesão.

Cabeçalho

Total de correspondências: 10

Em Won: 3

Al Ahli ganhou: 4

Desenhos: 3

Alinhamentos previstos

Damac previsto alinhamento (3-4-2-1)

Nita (GK); Al-Khaibari, Chafai, Bedrane; Tariq Mohammed, Al Subiano, Stanciu, para Anazi; Kamano, N’Kouudou; Para -grogue

Al Ahli previu o alinhamento (4-2-3-1)

Mendy (GK); Majrashi, Demiraral, Ibanez, Al-AMMAR; Kessie, Aljohani; Mahrez, Firmino, Galen; Toney

Previsão de coincidências

É mais provável que, em Ahli, sua próxima partida da Saudi Pro League contra Damac.

Previsões: desejado 1-3 para ahli

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Dazn UK

EUA: Fubo TV, Fox Sports

Nigéria: Aplicação do Star Times, TV esportiva

