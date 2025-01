Damac vs Alttihad Previsão, Alinhamentos, Dicas de Aposta e Cotas

Karim Benzema and Company estará em ação enquanto procurará o primeiro lugar na Liga Pro Saudita.

Damac participará de um conflito dura da Liga Pro Saudita contra o Ittihad em 27 de janeiro. Este será um jogo em casa para Damac. A equipe local conquistou cinco vitórias até agora. Falando no Ittihad, tem pontos semelhantes aos do líder da liga, o Hilal. Karim Benzema e Company não têm desvantagem devido a seus objetivos.

Em seu último jogo da Liga Pro Saudita, Damac foi vítima dos últimos classificados, para Fateh. Foi uma perda decepcionante para eles. Atualmente, eles estão no décimo lugar da classificação da Liga Pro Saudita. O próximo jogo de Damac será complicado, pois ele enfrentará uma equipe de uma ótima maneira.

O ittihad da Liga Pro Saudita está indo bem em todas as competições. Recentemente, eles venceram seu rival feroz com o Hilal no rei dos campeões e superaram Al Shadab em sua última partida da Liga Pro Saudita. Eles estarão interessados ​​em conseguir mais três pontos. Embora eles não sejam a melhor equipe ofensiva da Saudi Pro League nesta temporada, Karim Benzema e Company venceram 14 de seus 16 jogos.

Começo:

Segunda -feira, 27 de janeiro às 19:35 IST

Localização: Estádio do príncipe Sultan Bin Abdulaziz, Abeha, Cidade Esportiva Saudita

Forma:

Damac: ldwll

Para ittihad: wwdww

Jogadores a seguir

Georges-Kevin N’Kouudou (Damac)

N’Koudou marcou um total de oito gols para Damac em 16 jogos da Liga Pro Saudita até agora nesta temporada. Ele também deu algumas assistências a seus companheiros de equipe. Georges-Kevin N’Kouudou é um ativo importante para o DAMAC e ajuda sua equipe a criar espaços em defesa rival por parte, pois é um fim. Damac pode confiar em N’Kouudou por seu próximo confronto contra os gigantes da Liga Pro Saudita.

Karim Benzema (para Ittihad)

Vindo da França, Karim Benzema é um dos principais marcadores da temporada atual da Liga Pro Saudita. Benzema marcou um total de 12 gols por enquanto e procurará adicionar mais alguns para superar o talismo português Cristiano Ronaldo, que defende sua bota de ouro. papel em sua terceira ofensiva.

Dados da parte

Alttihad perdeu apenas um jogo em 16 jogos da liga profissional saudita nesta temporada.

Eles ocupam o segundo lugar atrás de Al Qadisiyah ao falar sobre o melhor recorde defensivo nesta temporada.

Damac carrega uma série de duas perdas consecutivas na Liga Pro Saudita.

Damac vs The Ittihad: Conselhos de apostas e probabilidades

Ittihad vai ganhar @9/2 betfair

Metas menores que 4,5 @2/9 Bet365

Karim Benzema marcará @100/30 Skybet

Notícias sobre lesões e equipamentos

Damac sentirá falta dos serviços de Tarek Hamed, Sanousi al-Hawsawi e Adam Maher.

Falando em Ittihad, Ahmed Sharahili, Abdulaziz al-Bishi, Moussa Diaby e Abdulelah al-Amri não estarão disponíveis para lesões.

Frente a frente

Total de correspondências: 10

Ganhou o desejo: 3

Para Ittihad Won: 4

Desenhos: 3

Alinhamento planejado

Luxúria (4-2-3-1)

Nita (GK); Solan, Chafai, Bedrane, al-Anazi; Mohammed, para Subiani; Kamano, Stanciu, N’koudou; Diallo

Al-Ittihad (4-2-3-1)

Rajkovic (goleiro); Al-Shanqeeti, Pereira, Kadesh, Mitaj; Kanté, Fabinho; Hawsawi, Aoou, Bergwijn; Benzema

Previsão de festas

Ittihad alcançará uma vitória fácil sobre Damac. Com sua forma atual e seu ataque implacável, Karim Benzema and Company assumirá o controle do partido.

Previsão: desejo 1-3 para ittihad

Teledifusão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Dazn Reino Unido

EUA: Fubo TV, Fox Sports

Nigéria: Aplicação do Star Times, TV esportiva

