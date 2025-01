Dan Campbell fa una grande dichiarazione sui tifosi dei Lions

I Detroit Lions giocano molto più che solo per se stessi.

La città di Detroit ne ha passate tante, dal punto di vista finanziario e sportivo.

Tuttavia, i fan non hanno mai vacillato dal loro incrollabile sostegno all’organizzazione.

Ecco perché l’allenatore Dan Campbell sa che è ora di ripagarli.

Parlando ai media prima della partita contro i Washington Commanders, l’allenatore Campbell ha definito i tifosi dei Lions un “gigante dormiente”, aggiungendo che erano l’unica franchigia in città a non aver avuto molto successo in passato (via Brad Galli):

“Questo è un gigante addormentato per il calcio. I Pistons hanno avuto successo. I Red Wings hanno avuto successo. Ma i Lions non hanno mai avuto successo e solo per poter sbloccare tutto”, ha detto.

Dan Campbell ha condiviso un pensiero incredibile sugli appassionati di sport di Detroit. “Questo è un gigante addormentato per il calcio. I Pistons hanno avuto successo. I Red Wings hanno avuto successo. Ma i Lions non hanno mai avuto successo e solo per riuscire a sbloccare tutto”. 🎥: @Leoni pic.twitter.com/twhZy9jpAB —Brad Galli (@BradGalli) 16 gennaio 2025

Naturalmente sarà più facile a dirsi che a farsi, ma questa squadra Lions ha tutto ciò di cui ha bisogno per arrivare in cima alla montagna.

Inoltre, questa potrebbe anche essere la loro ultima possibilità di vincere tutto, almeno per ora.

Ben Johnson e Aaron Glenn stanno perseguendo in modo aggressivo opportunità come capo allenatore e perdere i loro due migliori assistenti allenatori potrebbe essere dannoso per questa squadra.

I Comandanti non saranno una squadra facile da superare.

D’altra parte, anche i Lions hanno regolarmente dominato le squadre in questa stagione.

Hanno dimostrato di essere la migliore squadra del campionato quando sono al meglio.

Sanno che non giocano solo per se stessi, ma anche per le migliaia di fan che li hanno supportati nella buona e nella cattiva sorte.

PROSSIMO: Jahmyr Gibbs ha una sincera ammissione su David Montgomery