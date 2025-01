Dan Campbell rivela i suoi pensieri sulla perdita di 2 coordinatori

La stagione dei Detroit Lions si è conclusa in modo inaspettatamente anticipato e disastroso quando hanno perso in modo clamoroso contro i Washington Commanders nel turno di divisione dei playoff della NFL lo scorso fine settimana.

Ora hanno perso i loro coordinatori offensivi e difensivi: Ben Johnson se n’è andato per diventare il nuovo allenatore dei Chicago Bears, mentre Aaron Glenn sarà il capo allenatore dei New York Jets.

Alcuni potrebbero ritenere che le loro partenze avranno un impatto negativo sul futuro dei Lions, ma l’allenatore Dan Campbell sembra determinato a riempire quelle posizioni in un modo che impedisca alla sua squadra di perdere un colpo, secondo Brad Galli.

Dan Campbell ha spiegato come è pronto ad aggiungere nuovi coordinatori Lions. “Questo è il mio lavoro, fare il pieno e trovare il prossimo uomo”, ha detto lunedì. “È una perdita? Assolutamente… ma comunque, amico, stiamo andando avanti, questo treno sta andando avanti e sto trovando i prossimi migliori ragazzi per noi.” pic.twitter.com/1KZ9ZDso37 —Brad Galli (@BradGalli) 22 gennaio 2025

Tutti e tre gli uomini hanno svolto un lavoro straordinario nel ricostruire una franchigia Lions che era stata povera o mediocre per circa 30 anni.

Fino alla scorsa stagione, i Lions non vincevano una partita di playoff né raggiungevano l’NFC Championship Game dalla stagione 1991, nonostante avessero avuto alcuni giocatori di grande talento in quell’arco di tempo, tra cui il leggendario running back Barry Sanders e il ricevitore stella Calvin Johnson.

Ma nel 2022 hanno vinto otto delle ultime 10 partite.

A quel punto, era chiaro che Detroit era stata sistemata e, dopo aver quasi raggiunto il Super Bowl della scorsa stagione, in molte menti erano i favoriti per vincere tutto quest’anno.

Hanno motivi per sperare per la prossima stagione: il guardalinee difensivo in rapida ascesa Aidan Hutchinson dovrebbe tornare dopo essersi rotto una gamba qualche mese fa, e il 23enne ricevitore largo Jameson Williams si è fatto avanti rapidamente. .

PROSSIMO: Paul Pierce incolpa 1 giocatore dei Lions per la sconfitta nei playoff