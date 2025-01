Dan Hurley, da UConn, se dobra após a última erupção do banco contra o oficial, culpa as câmeras por mostrá-lo sozinho

Dan Hurley falhou novamente na noite de terça-feira, e então seu time quase estragou o que deveria ter sido um jogo muito vencível na prorrogação em casa contra Butler.

Então o técnico da UConn, depois de repreender totalmente o árbitro no primeiro tempo da vitória na prorrogação contra os Bulldogs, encontrou uma maneira de culpar as câmeras por sua explosão. Embora, pouco antes de fazer isso, ele tenha admitido que “soaria como um idiota aqui”.

Esta foi a resposta do técnico da UConn, Dan Hurley, quando questionado sobre dizer “Não me vire as costas. “Sou o melhor treinador neste maldito esporte” para um árbitro. pic.twitter.com/Gm7u3DwEpY – A próxima rodada (@NextRoundLive) 22 de janeiro de 2025

“Eu só queria que eles mostrassem esses outros treinadores perdendo a cabeça para os árbitros em outros jogos do Big East que eu treino. Para onde olho, ao fazer um intervalo quando não estou falando com os árbitros, vejo os outros treinadores como demonstrativos. como eu”, disse Hurley no XL Center na noite de terça-feira. “A câmera, obviamente, eu mesmo criei. Eu não sou uma vítima. Eu só queria que eles não tivessem a câmera comigo 90% do tempo, a menos que eles sintam que isso está aumentando a audiência e mais idiotas no Twitter que podem postar clipes meus de um jogo e dizer: ‘Olha que monstro grande ele é, ele está gritando com ele.’ para um árbitro novamente. Que monstro.’”

No final do primeiro tempo, Hurley foi visto gritando com um árbitro enquanto as equipes começavam a caminhar até seus respectivos bancos para pedir tempo. Hurley, chateado porque uma falta foi marcada do outro lado, então perdeu o controle quando o árbitro virou as costas e começou a ignorá-lo.

“Não me vire as costas”, Hurley pode ser visto gritando com o oficial. “Eu sou o melhor treinador neste maldito esporte.”

Ele não recebeu nenhuma falta técnica pela explosão, e então os Huskies conseguiram vencer Butler por dois pontos na prorrogação. Ball sozinho liderou o jogo com 23 pontos e seis rebotes, e Alex Karaban terminou com 19 pontos, sete rebotes e seis assistências. A vitória levou o UConn para 14-5 na temporada e veio logo após a derrota em casa para o Creighton no sábado. Butler, que venceu apenas um jogo do Big East nesta temporada, caiu para 8-11.

As travessuras de Hurley na noite de terça-feira não são novidade. O treinador, que levou UConn a títulos nacionais consecutivos, tinha que estar, mesmo uma vez onde esteve. Hurley até disse depois, apesar de ser o principal torneio da semana de Ação de Graças de cada temporada, que ele nunca mais jogaria nele ou em um evento como esse.

Mas, para crédito de Hurley, os Huskies ainda estão em excelente posição para conquistar um raro terceiro título no basquete universitário. Se eles estão ganhando jogos, é muito mais difícil questionar seu comportamento fora da linha.

Segundo seus comentários após o jogo de terça-feira, ele também não vai ajustar nada.