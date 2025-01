Dan Hurley possiede persino un arbitro imbroglione nella vittoria OT di UConn contro Butler n. 19

Solo Ball ha segnato 23 punti, record in carriera, e il numero 19 dell’UConn ha tenuto a bada Butler 80-78 ai tempi supplementari martedì sera, ma la tirata in-game di Dan Hurley contro l’ufficiale ha messo in ombra ciò che è accaduto in campo.

Verso la fine del primo tempo, Hurley è stato visto dire ad un arbitro: “Non voltarmi le spalle, sono il miglior allenatore in questo f–sport.” Hurley pensava che il giocatore di Butler avrebbe dovuto essere fischiato per un fallo sulla difesa dell’UConn. Dopo la partita ha detto ai giornalisti che voleva più “comunicazione” da parte dell’arbitro. Crede anche che le telecamere lo mostrino mentre si lamenta con i funzionari più di altri allenatori del Big East.

“Vorrei che mettessero la telecamera più inquadrata sull’altro pullman,” ha detto Hurley. “Spero che mostrino questi altri allenatori fuori di testa nelle altre partite del Big East che alleno dove… non parlo con gli arbitri. Vedo altri allenatori spettacolari quanto me.

“Ma la macchina fotografica, a quanto pare… l’ho creata per me. Non sono una vittima.”

Alex Karaban ha messo a segno 19 punti, sette rimbalzi, sei assist e tre stoppate per gli Huskies (14-5, 6-2 Big East), reduci dalla sconfitta casalinga contro Creighton sabato scorso. Il due volte campione in carica è 2-2 in una serie di otto vittorie consecutive.

Samson Johnson e Tarris Reed Jr. raccolto 14 punti ciascuno. Reed ha dato all’UConn un vantaggio di 80-76 con un canestro a 19,9 secondi dalla fine dell’OT quando Karaban ha strappato la palla verso il canestro.

Jahmyl Telfort ha segnato 25 punti per Butler (8-11, 1-7) ma ha sbagliato una tripla negli ultimi 3 secondi che avrebbe potuto dare ai Bulldogs la loro prima vittoria su UConn.

Finley Bizjack ha aggiunto 17 punti e Andre Screen ha aggiunto 13 punti e nove rimbalzi.

L’UConn era in vantaggio di 15 nel primo tempo e 39-31 all’intervallo. Butler ha cancellato un deficit di nove punti negli ultimi 6:50 del regolamento portandosi in vantaggio di due punti prima che il saltatore di Karaban a 1:43 dalla fine mandasse la partita ai supplementari in parità a 68.

Da asporto

Butler: È andato 0-11 contro l’UConn. Il primo incontro ha avuto luogo nella partita del campionato NCAA 2011.

UConn: Karaban ha iniziato la sua 94esima carriera con gli Huskies nonostante abbia subito un infortunio alla caviglia alla fine della sconfitta di sabato contro Creighton. La matricola dell’UConn Liam McNeeley ha saltato la sua quinta partita consecutiva per un infortunio alla caviglia.

Bulldog maggiordomo contro 19 Punti salienti degli UConn Huskies | Cerchi FOX College

Un momento cruciale

Butler ha condotto all’inizio dei tempi supplementari prima che Karaban pareggiasse il punteggio con un gioco da tre punti e poi Ball colpisse una tripla.

Statistica chiave

L’UConn era 4-6 dal campo ai tempi supplementari dopo aver faticato a respingere i tiri nel regolamento.

Prossimo

Butler ospita DePaul sabato e UConn fa visita a Xavier.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!