Dan Hurley zomba dos fãs de Creighton depois de levar a UConn a uma rara vitória em Omaha: “Dois anéis, Baldy!”

A UConn conquistou sua primeira vitória sobre Creighton em Omaha na terça -feira desde que os Bluejays se juntaram ao Big East. (Imagens Steven Branscombe-Imagn)

Dan Hurley é novamente.

O treinador-chefe da UConn, logo após obter uma rara vitória de 70-66 sobre o número 24 de Creighton no Centro de Saúde de Omaha Chi de uma maneira que poderia apenas.

“Dois anéis, Baldy”, ele foi ouvido dizendo a um fã, referindo -se aos títulos nacionais consecutivos da UConn.

“Dois anéis carecos!” Dan Hurley é uma ameaça absoluta hahaha E não, não por nada, entendo por que as pessoas dizem que os fãs de aplaudir não são o melhor aspecto, mas quando 18.000 fãs bêbados estão cantando “F-Dan Hurley” por horas, acho que um PG Appax é justificado. pic.twitter.com/8e9ywssmk6 – Rob Dauster (@RobdaSauster) 12 de fevereiro de 2025

“Eu não vou mentir para você, isso foi muito gratificante”, disse Hurley, através Clayton Collier de Wowt6. “Fui para algumas pessoas. Eu só queria que fosse mais. Houve muito mais quando eu perdi.

Embora seja raro ver um treinador zombando de oponentes como esse, Hurley pode ser o único basquete universitário importante no país que está realmente disposto a fazê -lo, é fácil entender por que ele se sente assim.

Creighton dominou os Huskies desde que se juntaram ao Big East em 2020. A vitória da UCON na noite de terça -feira foi a primeira de Hurley em Omaha e chegou após uma manifestação de 14 pontos. Isso quebrou a sequência de nove vitórias consecutivas de Creighton e deu aos Huskies uma sólida vitória de recuperação após sua derrota na vida contra Rick Pitino e St. John’s no sábado.

E, é claro, Hurley levou a UConn a campeonatos nacionais consecutivos. Ele tem os anéis para apoiá -lo, e não deixará o momento desperdiçado.

“Obviamente, tive que andar sem cerimônias, apenas esmagado pela multidão, amaldiçoado”, disse ele. “Enquanto eles não se apoiarem na ferrovia e me colocarem na minha cara, acho que é o que torna o basquete universitário muito melhor do que qualquer outro tipo de basquete”.

A marca de provocação de Hurley apenas seu último surto nesta temporada, embora seja, com muito, o mais benigno. Ele foi ao funcionário durante seu skate suportado no Maui Invitational no início deste ano e teve que ser preso pelos participantes antes de receber uma falta técnica que os levou a perder o jogo. Hurley disse após o torneio que nunca quis jogar em um evento como esse novamente. Então, no mês passado, Hurley começou um funcionário para dar as costas.

“Você não dá as costas para mim”, gritou Hurley para o oficial. “Eu sou o melhor treinador do esporte.”

Milaculosamente, isso não levou a uma falta técnica. Hurley então dobrou e culpou as câmeras por lhe mostrarem mais do que outros.

Hurley Huskies agora tem um recorde de 17-7 e está em quarto lugar na classificação do Big East. Enquanto eles caíram da classificação nacional nesta semana, eles ainda estão em boa forma em março e no torneio da NCAA. Eles viajarão para Seton Hall no próximo sábado, antes de confrontos com Villanova e o número 9 de St. John’s na próxima semana.

Claramente, Hurley não mudará seu estilo de treinamento no curto prazo. A maneira como parece, sente que está funcionando para ele.