Dan Orlovsky crede che 1 squadra possa battere i Chiefs

I Kansas City Chiefs sono i re del castello della NFL in questo momento.

Hanno vinto Super Bowls consecutivi e tre degli ultimi cinque.

Adesso si dirigono verso i playoff con un record di 15-2 e detengono il primo posto. 1 testa di serie nell’AFC.

Nonostante il loro irreale successo nella stagione regolare quest’anno, l’ex quarterback della NFL e analista di ESPN Dan Orlovsky crede che i Ravens potrebbero essere una squadra da battere.

“Se dovessi scegliere una squadra che pensavo davvero sarebbe andata a Kansas City e avrebbe battuto Kansas City, sarebbe Baltimora”, ha detto Orlovsky tramite “First Take” giovedì mattina.

pic.twitter.com/yoJtjebpUK — Prima ripresa (@FirstTake) 9 gennaio 2025

Ha un ottimo punto.

Questa squadra dei Ravens sembra una squadra d’élite su entrambi i lati del calcio.

Il quarterback Lamar Jackson potrebbe guadagnare il suo terzo MVP in carriera dopo aver guidato il campionato sia nella classifica dei passanti che in quella dei quarterback in questa stagione.

Il running back superstar Derrick Henry sta dimostrando che l’età è solo un numero dopo essere arrivato secondo in campionato per yard di passaggio dietro solo a Saquon Barkley.

La difesa è composta da veterani di talento e da giocatori giovani e competenti che sono molto bravi nel loro lavoro.

Il linebacker Kyle Van Noy, il cornerback Marlon Humphrey, la sicurezza Kyle Hamilton e Co. è la spina dorsale di questa squadra.

Battere i Chiefs ad Arrowhead potrebbe essere un compito arduo, ma John Harbaugh e i Ravens potrebbero essere pronti a farlo se giocano bene le loro carte.

