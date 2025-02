Dan Orlovsky fa la previsione di 1 Visualizza QB

Il Super Bowl è in arrivo e i fan di 30 squadre nella NFL non possono aspettare che si allontani in modo da poter raggiungere ciò che conta davvero: parlare della bozza della NFL del 2025.

È una classe interessante con due chiare viste del quarterback che hanno molti punti interrogativi, Shedsur Sanders e Cam Ward.

L’analista ESPN Dan Orlovsky ha recentemente condiviso una previsione di un altro QB che potrebbe entrare nella miscela.

“Jaxson Dart va nel round 1”, ha scritto Orlovsky a X.

Jaxson Dart va nel round 1 – Dan Orlovsky (@Danorlovsky7) 31 gennaio 2025

Le freccette sono emerse come una visione entusiasmante nelle ultime settimane e ha offerto una forte prestazione sotto il Senior Bowl, facendo sì che molti fan e analisti chiedano perché non sia stato considerato una visione migliore sin dall’inizio.

Dart ha avuto un anno impressionante a Ole Miss e ha raggiunto la carriera con un tasso di completamento del 69,3 per cento, 4.279 yard di passaggio e 29 touchdown.

Ha dimostrato la sua mobilità ferendo in 495 yard e segnando tre touchdown.

Diverse squadre sono urgentemente necessarie un QB e i quarterback aumentano ogni anno perché è la posizione più cruciale nello sport.

L’imminente raccolto di quarterback non è allettante, e sebbene Sam Darnold, Kirk Cousins ​​e Aaron Rodgers probabilmente atterreranno da qualche parte, ciò non significa che una squadra non si innamorerà delle freccette e lo scatteranno a metà – PER-PER-PER-PERSEEK Primo turno.

