Dan Orlovsky ha domande su Pete Carroll dopo l’intervista ai Bears

Uno dei candidati capo allenatore più interessanti della NFL in questo momento è Pete Carroll.

Carroll ha guidato i Seattle Seahawks dal 2010 al 2023, allenandoli durante la stagione 2013 al loro primo campionato del Super Bowl.

Prima di allenare Seattle, è stato a capo delle squadre di talento della University of Southern California negli anni 2000 e in precedenza ha avuto brevi periodi nella NFL come capo allenatore dei New England Patriots e dei New York Jets.

Doveva sostenere un colloquio per il posto vacante di capo allenatore dei Chicago Bears, lasciando l’analista di ESPN Dan Orlovsky con domande sul 73enne.

“Uno: può ancora allenare la difesa ad alto livello? E due: chi è il suo coordinatore offensivo?” Ha detto Orlovsky, tramite NFL su ESPN.

Carroll si è allontanato dall’allenatore dei Seahawks dopo la scorsa stagione e ha prestato servizio in questa stagione come consulente con la franchigia.

Per mesi si è ipotizzato che presto sarebbe alla ricerca di un altro lavoro da capo allenatore, e ce ne sono alcuni aperti, anche con i Bears.

Chicago ha un quarterback esordiente talentuoso ma imperfetto in Caleb Williams, che era il numero 1. 1 assoluto nel Draft NFL 2024, oltre ai talentuosi wide receiver DJ Moore, Rome Odunze e Keenan Allen.

Quel talento, tuttavia, non è venuto fuori in questa stagione, e i Bears sono andati 5-12 pur sopportando una serie di 10 sconfitte consecutive lungo il percorso.

Ciò costò a Matt Eberflus il lavoro con i Chicago dopo la sconfitta nel Giorno del Ringraziamento contro i Detroit Lions.

