Dan Orlovsky nomina il miglior QB free agent

La classe di quarterback free agent in questa offseason è un gruppo interessante.

Grandi nomi come Sam Darnold e Russell Wilson sono in cima alla lista, insieme a giocatori più giovani e veterani come Justin Fields e Joe Flacco sul mercato.

L’ex quarterback della NFL e attuale analista di ESPN Dan Orlovsky ritiene che Darnold sia il miglior chiamante di segnali di free agent in circolazione.

“Penso che Sam Darnold sia chiaramente l’opzione migliore quando si tratta di agenti liberi realistici. … Non vincerai le partite grazie a lui”, ha detto Orlovsky tramite “The Pat McAfee Show” mercoledì.

“Penso che Sam Darnold sia chiaramente il miglior quarterback free agent sul mercato. Puoi vincere molte partite con lui, ma penso che nelle ultime settimane abbiamo imparato che potresti non vincere le partite a causa sua.” ~ @danorlovsky7#PMSLive pic.twitter.com/8DmlXspif6 — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 15 gennaio 2025

Darnold ha avuto la migliore stagione della sua carriera quest’anno.

Si è guadagnato un viaggio al Pro Bowl dopo aver guidato il Minnesota a 14 vittorie lanciando per 4.319 yard, 35 touchdown e registrando un passer rating di 102,5.

Tuttavia, nelle due partite più importanti dell’anno nelle ultime due settimane della stagione dei Vikings (contro i Detroit Lions e i Los Angeles Rams), Darnold aveva un passer rating inferiore a 80,0 in entrambe le partite, lanciò solo un touchdown totale e fu licenziato per un totale di 11 volte su tutta la linea di entrambi gli incontri.

Ha avuto una stagione in ripresa nel 2024 e ha dimostrato di poter essere un quarterback di qualità per qualsiasi squadra che lo voglia.

Tuttavia, sarà interessante vedere se un giocatore come Aaron Rodgers diventerà disponibile a seconda di ciò che i New York Jets vorranno fare in futuro.

Se lo fosse, le squadre potrebbero essere più propense a pagare Rodgers per un accordo più piccolo invece di pagare a Darnold molti più soldi per un gioco simile.

PROSSIMO: Rob Parker dice che i Vikings dovrebbero abbandonare Sam Darnold