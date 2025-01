Dan Orlovsky nomina la NFL “l’organizzazione più infestata” della storia

I Buffalo Bills raggiunsero il Super Bowl per quattro anni consecutivi.

Non ne hanno vinto nessuno.

Entrambi questi marchi sono record della NFL.

Ora sembra che la storia si stia ripetendo.

Questa volta, però, non riescono nemmeno ad arrivare alla partita importante.

Questo è soprattutto il motivo per cui Dan Orlovsky ritiene che siano “l’organizzazione più infestata nella storia della NFL”.

Nel programma “First Take” di ESPN, l’ex quarterback ha anche affermato che Josh Allen potrebbe essere il giocatore più infestato nella storia del campionato.

Ha parlato del ristretto divario di punti e di come gli siano mancati pochi punti da una carriera assolutamente straordinaria ad averne semplicemente una “molto buona”.

"Penso che sia l'organizzazione più infestata e forse il giocatore più infestato nella storia della NFL." —@danorlovsky7 su Josh Allen e i Buffalo Bills

Allen ovviamente ha ancora una lunga carriera davanti a sé, ma questo gli farà male per molto, molto tempo.

Ha sempre giocato bene come Patrick Mahomes e ha anche avuto la meglio più volte durante la stagione regolare.

Tuttavia, la sua squadra non sembra riuscire a prendersi cura degli affari nei playoff.

Mahomes e i Chiefs lo hanno sconfitto quattro volte in cinque anni nella postseason.

I Bills hanno perso a causa di regole sugli straordinari, field goal mancati o cadute.

Tutti questi giochi sono stati vicini e tutti sono diventati dei classici istantanei.

Anche se non sei un fan dei Bills, o anche se fai il tifo per i Chiefs, non puoi fare a meno di dispiacerti per Josh Allen.

Poi ancora qualcuno doveva perdere; è capitato che fosse di nuovo lui.

