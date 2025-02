Dan Orlovsky non trattiene i suoi pensieri su Andy Reid dopo il Super Bowl -Tab

Pochi avrebbero potuto aspettarsi che il Super Bowl LIX si svolgesse come faceva.

I Philadelphia Eagles hanno completamente smontato il due volte campione di difesa Kansas City Chiefs 40-22.

Ad un certo punto hanno guidato 34-0 e avevano più punti durante la pausa di quanto i Chiefs avessero cantieri.

Tre torta di Chiefs ha iniziato a sembrare inevitabile, come settimana dopo settimana, questa squadra ha ottenuto improbabili vittorie dalle Jaws di sconfitta, ma la felicità si è esaurita domenica in modo devastante in una partita che ha causato a Dan Orlovsky a mettere il capo allenatore dei boss Andy Reid Reid Reid .

L’episodio di lunedì mattina di Get Up chiamato Orlovsky questa esibizione “la peggiore prestazione che abbia mai visto da una squadra di calcio allegata da Andy Reid”.

“Questo è il risultato peggiore che abbia mai visto da una squadra di calcio allegata da Andy Reid.” –@Danorlovsky7 😯 pic.twitter.com/kihx14y7qz – Get Up (@getupSespn) 10 febbraio 2025

Orlovsky ha paragonato questa difesa con la legione di difesa del boom di Seattle Seahawks che ha portato loro un Super Bowl qualche anno fa e ha elogiato le Aquile per essere così dominanti senza fare nulla di troppo complicato da quel lato della palla.

Mentre Mahomes ha lanciato tre touchdown per finire il punteggio delle nuove capre al quarterback e al capo allenatore.

Philly ha dominato così violentemente che le telecamere hanno mostrato Taylor Swift, e gli appassionati di calcio ovunque ora devono passare un po ‘di tempo a digerire ciò che hanno appena visto davanti alla realtà deprimente che non abbiamo il calcio per i prossimi sette mesi.

