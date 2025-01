Dan Orlovsky pronostica il vincitore del gioco Lions-Commanders

I Detroit Lions stanno cavalcando un’ondata di sostegno da parte dei fan mentre si preparano per la resa dei conti nei playoff contro i Washington Commanders.

Con un impressionante record di 15-2 e il loro primo no. Testa di serie 1 nella NFC, i Lions entrano come favoriti in casa dopo una meritata settimana di addio e il loro secondo titolo consecutivo NFC North.

Un ex quarterback dei Lions ha recentemente sottolineato la sfida che Washington deve affrontare nel contenere l’attacco di Detroit.

“A meno che Washington non giochi una delle migliori, se non la migliore, partita difensiva dell’intera stagione, è difficile vedere l’attacco di Detroit non segnare più di 30 punti in questa partita in casa”, ha detto l’analista Dan Orlovsky di ESPN. tramite NFL su ESPN.

"È difficile vedere questo attacco di Detroit non segnare più di 30 punti in questa partita in casa."

La sua prospettiva trova eco in altre personalità di “NFL Live”, poiché Mina Kimes, Ryan Clark e Hannah Storm hanno scelto i Lions per emergere vittoriosi in questo scontro di divisione.

Tuttavia, i comandanti apportano il proprio slancio a questo incontro.

Hanno accumulato sei vittorie consecutive, con le ultime cinque che si sono ridotte a partite finali da brivido.

Il quarterback esordiente Jayden Daniels ha mostrato una notevole compostezza sotto pressione, traendo grandi benefici dall’approccio strategico pratico del coordinatore offensivo Kliff Kingsbury.

Questo particolare aspetto del piano di gioco di Washington non è passato inosservato alla difesa di Detroit, che ha dedicato molto tempo alla pratica per contrastarlo.

La sua preoccupazione principale risiede nelle situazioni di terzo down, in cui i comandanti hanno riscontrato successi costanti.

Ad aggiungere un altro livello a questo incontro è lo storico successo dell’allenatore di Washington Dan Quinn nell’interrompere il quarterback di Detroit Jared Goff.

Tuttavia, l’attacco dei Lions sembra raggiungere il picco al momento perfetto.

