Dan Patrick risponde ai predoni e assume Pete Carroll

Un’ulteriore posizione di coaching è stata riempita nella NFL mentre i Las Vegas Raiders hanno fatto un enorme splash venerdì mattina firmando l’ex allenatore del Super Bowl -Master -Head Carroll per guidare il franchising per i prossimi tre anni.

Il nome di Carroll era stato menzionato nella giostra coaching, ma come ha discusso Dan Patrick in un recente episodio del suo show, è surreale riaverlo sulla linea laterale della NFL.

L’episodio di venerdì dello spettacolo di Dan Patrick, Patrick ha dichiarato di Carroll Move: “Penso che sia un buon affitto … Voglio qualcuno che sia un oggetto comprovato. Non so se c’è uno svantaggio di questo. Ha l’energia di un 32enne. La sua età non sarà un problema. “

Carroll avrà 74 anni durante la stagione 2025, ma l’età è stata chiaramente solo un numero per lui.

Ha sempre visto e recitato molto più giovane di lui.

Dovremmo tutti cercare di apparire bene come Carroll a 74.

Dopo un anno di distanza dal gioco, Raiders spera che un nuovo allenatore e direttore generale possano aiutare a trasformare questo nuovo franchising, simile a quello che hanno fatto i comandanti di Washington in questa stagione.

Carroll e Seattle Seahawks hanno firmato modi prima di questa stagione dopo aver portato la squadra a due Super Bowls e una vittoria nelle sue 14 stagioni come capo allenatore del franchise.

È un affitto enorme per una squadra disperatamente necessaria, e il prossimo modo di agire per Carroll e il suo staff scopriranno questa posizione di quarterback.

