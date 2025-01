Dan Quinn lancia un avvertimento di 3 parole alle restanti squadre dei playoff

La Cenerentola dei Washington Commanders durante la stagione NFL 2024-25 non è più solo una piccola storia divertente su un sfavorito perdente che supera le aspettative.

Questa squadra è ora diventata una minaccia legittima per vincere tutto dopo aver battuto il numero 1 della NFC. 1 seme.

Sabato sera, hanno scioccato il mondo del calcio sconfiggendo i Detroit Lions 15-2 45-31, avanzando alla partita del campionato NFC per la prima volta in 33 anni.

Dopo la partita, l’allenatore Dan Quinn ha infiammato il suo spogliatoio con un discorso, inviando tre semplici parole al resto della lega per far sapere a tutti che sono pronti per “Chiunque. Ovunque. In qualsiasi momento”.

I comandanti sono pronti a chiunque 😤 pic.twitter.com/EIEFpzHiAK — NFL su ESPN (@ESPNNFL) 19 gennaio 2025

Quinn è sul punto di raggiungere il suo secondo Super Bowl come capo allenatore e ora attende il vincitore della partita tra Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles per vedere dove viaggerà la squadra in seguito.

I Lions erano fortemente favoriti per vincere la NFC e raggiungere il loro primo Super Bowl nella storia della franchigia.

Ma Washington gli ha dato un pugno dritto in bocca, collezionando cinque palle perse e rovinando la migliore stagione nella storia della franchigia di Detroit.

Washington ha dimostrato di essere davvero pronto per chiunque, ovunque e in qualsiasi momento, e ora ha ottenuto vittorie consecutive nei playoff in trasferta con un quarterback esordiente.

Era inimmaginabile entrare in questa stagione, non importa quanto fossero entusiasti l’organizzazione e la sua base di fan di inserire Jayden Daniels nel draft.

Che siano gli Eagles o i Rams a ospitare questa squadra nel campionato NFC, non possono prendere alla leggera questa squadra di Commanders.

