D’Angelo Russell ha ammesso apertamente di aver giocato per i Nets

La decisione dei Los Angeles Lakers di scambiare con D’Angelo Russell è stata accolta con recensioni contrastanti.

Russell alternava partite importanti con assenze, e spesso era lui il capro espiatorio dei tifosi.

Nonostante alcune scarse prestazioni nei playoff, i Lakers accettarono di riportarlo indietro, ma era costantemente coinvolto in voci commerciali.

Russell ha avuto un momento difficile con l’organizzazione prima di fallire nuovamente nella postseason.

Dopo un inizio di stagione deludente, i Lakers lo rimandarono ai Brooklyn Nets.

Potrebbe essere stata soprattutto una benedizione per lui.

Alla domanda sul suo ritorno a Brooklyn, Russell apparentemente ha sparato alla sua ex squadra, al sistema, o forse anche ai suoi compagni di squadra (tramite Underdog NBA e Legion Hoops):

“Non darò mai più per scontato di poter giocare a basket gratis in questo modo”, ha detto.

D'Angelo Russell sul ritorno a giocare per i Nets: "Non darò mai più per scontato di poter giocare a basket gratis in questo modo".

Non è il primo giocatore a esprimere un sentimento simile dopo aver lasciato la squadra guidata da LeBron James.

Sebbene James abbia la reputazione di migliorare i suoi compagni di squadra, alcuni hanno faticato ad adattarsi a giocare con lui.

Russell è il tipo di giocatore che ha bisogno che la palla acquisisca un ritmo, cosa che può essere difficile da trovare quando si gioca con LeBron.

Si è anche ripetutamente lamentato del suo ruolo nell’organizzazione, quindi la cosa non è una sorpresa.

Ovviamente i Nets non sono una buona squadra in questo momento e non riusciranno a raggiungere i playoff per un po’.

Ma almeno Russell sembra a suo agio in campo, e non è sempre stato così a Los Angeles.

