Dani Olmo, afastado do próximo jogo do Barcelona devido a nova lesão

O jogador espanhol vai falhar o jogo do Barça contra o Benfica.

Devido a uma lesão na panturrilha, o meio-campista do Barcelona Dani Olmo não jogará o jogo de terça-feira pela Liga dos Campeões contra o Benfica, informou neste domingo a equipe da LaLiga. Desde que se transferiu do RB Leipzig para o Barça, Olmo disputou 18 partidas, marcando seis gols e três assistências.

Apesar de empatar com o Getafe na LaLiga no sábado, o Barcelona está atualmente em terceiro lugar no campeonato, cinco pontos atrás do segundo colocado Atlético Madrid.

Enquanto isso, o Barcelona está em segundo lugar na classificação da Liga dos Campeões, depois de vencer cinco dos últimos seis jogos.

“Dani Olmo está com uma distensão no sóleo direito (músculo inferior da panturrilha). “Ele está fora do próximo jogo e seu retorno dependerá de sua recuperação.” disse o clube.

A lesão é um revés, considerando que o mais alto tribunal desportivo do país concedeu recentemente inscrições provisórias para jogar por Olmo e pelo companheiro de verão Pau Víctor.

A LaLiga e a Federação Espanhola de Futebol proibiram o Barcelona de inscrever Olmo e Pau Víctor para a segunda metade da campanha por violar as regras do Fair Play Financeiro antes do prazo final de 31 de dezembro. Inicialmente, eles foram autorizados a jogar o primeiro. metade da temporada.

Depois que a equipe pediu ajuda ao governo espanhol, o Conselho Nacional de Esportes anulou a decisão e permitiu que o clube registrasse temporariamente os jogadores enquanto se aguarda o resultado do recurso do Barcelona.

Seria um grande impulso para o Barcelona se conseguisse derrotar o Benfica e avançar automaticamente para a próxima fase da competição.

Hansi Flick e sua equipe ficarão arrasados ​​com a ausência de Olmo, principalmente depois de uma excelente atuação contra o Real Betis na Copa del Rey. O ex-jogador do RB Leipzig impressionou sob o comando do técnico alemão e causou um impacto instantâneo no clube.

Quando o técnico do Barcelona se dirigir à mídia na segunda-feira em sua coletiva de imprensa, provavelmente fará algumas declarações sobre Olmo e quantos jogos mais ele poderá perder.

