Dani Olmo del Barcellona, ​​Pau Víctor, ha ricevuto la registrazione temporanea

Daniele Olmo E Pau Victor hanno ricevuto registrazioni provvisorie mentre il tribunale sportivo più alto della Spagna continua ad analizzare il caso del Barcellona contro LaLiga e la Federcalcio spagnola (RFEF).

Il Consejo Superior de Deportes (CSD) ha stabilito che Olmo e Víctor dovrebbero essere disponibili per la selezione in attesa della decisione finale sul caso.

Olmo e Víctor sono stati entrambi espulsi dalla Liga il 31 dicembre dopo che il Barça non ha rispettato la scadenza per dimostrare il rispetto delle regole del Fair Play Finanziario (FFP) del campionato.

LaLiga ha finalmente confermato che il Barça aveva dimostrato di essere in grado di soddisfare determinati requisiti del FFP il 3 gennaio, e quindi il loro “tetto di spesa” era stato prorogato.

Tuttavia, in una dichiarazione congiunta con la RFEF, LaLiga ha aggiunto che i giocatori la cui registrazione è stata revocata non possono essere registrati nuovamente presso il club per la seconda volta nella stessa stagione.

Dani Olmo ha ricevuto una registrazione temporanea come giocatore. Diego Souto/Getty Images

Il Barça ha presentato ricorso contro la decisione al CSD, contestando l’interpretazione della norma, e martedì ha presentato alla corte un rapporto di 52 pagine motivato.

Una decisione definitiva del CSD potrebbe richiedere fino a tre mesi, anche se le fonti non si aspettano così tanto tempo, ma nel frattempo il tribunale ha stabilito che sia Olmo che Víctor possono giocare per il Barça, anche se è troppo tardi. giocherà mercoledì la semifinale della Supercopa spagnola con l’Athletic Club. Se il Barça vince, potrà giocare la finale di domenica contro il Real Madrid o il Maiorca.

Entrambi sono passati al Barça in modo permanente la scorsa estate, ma sono stati tesserati solo temporaneamente grazie a una regola che consente ai club di destinare fino all’80% dello stipendio a causa di un giocatore infortunato – in questo caso Andreas Christensen – sui compensi.