Daniels, i Chiefs continuano la magia di fine partita vincendo su Bucs

TAMPA – I Washington Commanders continuano a dimostrare una cosa in questa stagione: sono in vantaggio. Sanno anche come vincere le partite ravvicinate.

Washington, che ha vinto otto partite in più in questa stagione rispetto a un anno fa, ha vinto un’altra partita con un drammatico finale. Il field goal da 37 yard di Zane Gonzalez all’ultimo minuto ha battuto Tampa Bay 23-20, regalando a Washington la prima vittoria nei playoff dal 2005.

È diventata un’abitudine per una squadra a cui piace parlare di “momenti vincenti” e l’allenatore Dan Quinn ha detto di essersi concentrato più sulle situazioni di fine partita negli allenamenti che in qualsiasi altro momento della sua carriera.

È stato importante per tutta la stagione. Poche squadre sono così messe alla prova nelle situazioni di fine partita come Washington. I Commanders hanno terminato la stagione regolare con cinque vittorie consecutive: tre ottenute nell’ultima giocata da scrimmage e la quarta terminata quando Washington ha interrotto una conversione da 2 punti in finale.

All’inizio di questa stagione, Washington ha battuto Chicago con un passaggio di Ave Maria da 52 yard alla sirena e ha battuto i New York Giants con un field goal all’ultimo secondo nella settimana 2.

La stagione segna una rapida svolta per una squadra che la scorsa stagione è andata 4-13. Il successo a fine partita dei Commanders ha permesso loro di andare 12-5 nella stagione regolare nella prima stagione di Quinn. Il quarterback Jayden Daniels è stato un fattore chiave per la vittoria di domenica, ma la difesa di Washington ha concesso solo 284 yard, rallentando la potente offensiva dei Bucs.

Ecco le cose più importanti da sapere da domenica sera per entrambe le squadre:

Julio Aguilar/Getty Images

Gioco chiave: Per la quarta volta nella partita, Washington ci ha provato al quarto down. Questa volta era dalla linea delle 5 yard di Tampa con 9:46 rimasti. I Commanders hanno mancato di poco il quarto sotto da 3, ma questa volta Daniels si è connesso con Terry McLaurin per un touchdown e un vantaggio di 20-17. È stato l’undicesimo touchdown stagionale di McLaurin in zona rossa; nei suoi primi cinque anni messi insieme, ne ebbe 11. L’unità fu impostata dal linebacker Bobby Wagner a Tampa 13.

Ripartizione QB: Daniels non sembrava un novellino che giocava alla sua prima partita di playoff. Ha completato 24 dei 35 passaggi per 268 yard e due touchdown. Si precipitò per altre 36 yard su 13 carry. Ha anche fatto le giocate che non era riuscito a fare nella sconfitta di apertura della stagione contro il Tampa a causa di un grande cambiamento: ha tenuto gli occhi verso il basso quando si è arrampicato. Ciò ha comportato giocate chiave come un completamento di 9 yard per chiudere in modo stretto Zach Ertz su un terzo e 6 dalla propria linea delle 12 yard.

Una tendenza preoccupante: Il cornerback Marshon Lattimore non ha giocato come Washington aveva sperato nelle sue due partite contro i big da quando è stato acquisito da New Orleans prima della scadenza commerciale. Gli sono state inflitte tre penalità per interferenza contro AJ Brown di Filadelfia il 22 dicembre e una contro Mike Evans domenica sera. Evans ha affrontato Lattimore ogni volta che era necessario, facendo sembrare Lattimore un giocatore che ha giocato solo due partite dal 27 ottobre a causa di un problema al tendine del ginocchio sinistro. — John Keim

Kevin Sabitus/Getty Images

I Buccaneers avrebbero dovuto provarci finché ne avevano la possibilità.

Hanno avuto la possibilità di pareggiare o passare in vantaggio sul quarto e 3 sulla linea delle 14 yard di Washington con 4:45 rimasti e hanno calciato il canestro del pareggio per arrivare sul 20-20. ESPN Analytics non era d’accordo con la decisione poiché avevano una probabilità del 46,1% di vincere (57,4% di possibilità di conversione) se ci avessero provato, mentre la loro possibilità di vincere su un canestro era del 43,6% con una probabilità di canestro del 93,2%.

Dopo che i Bucs hanno pareggiato, Washington si è collegata su giochi di 21, 18 e 8 yard mentre accumulava tempo prezioso per impostare un field goal vincente da 37 yard per i Chiefs.

Gioco chiave: Dopo una dura resistenza al Tampa Bay 3 che ha mantenuto i Bucs sul 17-13, Baker Mayfield ha interrotto un passaggio che era stato respinto dal linebacker dei Commanders Wagner al Tampa Bay 13. Josh Hayes è intervenuto per il linebacker infortunato. Jamel Dean, Daniels si è connesso con Terry McLaurin in layup per riprendere il vantaggio 20-17 a 9:46 dalla fine. Era la prima volta in sei partite che i Bucs concedevano un touchdown nel secondo tempo.

Il buco più grande nel piano di gioco: La difesa dei Bucs non riusciva a scendere dal campo. I Chiefs erano 8 su 15 al terzo down, nessuno più grande del portiere destro di Daniels nell’ultimo minuto. La loro difesa a zona ha faticato con i giochi di passaggio, inclusa una ricezione da 30 yard di Dyami Brown, e percorsi in entrata come il touchdown da 10 yard di Brown e le ricezioni da 17 e 18 yard di McLaurin. E poi i rigori, sette per 65 yard.

Prestazioni più sorprendenti: Evans contro Lattimore è tipicamente un incontro più serrato, ma era tutto Evans. Il miglior ricevitore dei Bucs ha colto tutti e cinque i bersagli con Lattimore come difensore più vicino per 73 yard e un touchdown. È stata la seconda ricezione totale più alta che Evans ha avuto contro Lattimore nella sua carriera, dietro una prestazione di 115 yard nel 2018. Evans ha avuto sette ricezioni per 92 yard quella notte. –Jenna Laine