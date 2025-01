Daniil Medvedev recebeu pesada multa por má conduta no Aberto da Austrália de 2025

Daniil Medvedev multou US$ 76 mil por sentimento antidesportivo.

O número cinco do mundo, Daniil Medvedev, foi surpreendido pelo qualificador Learner Tien na segunda rodada do Aberto da Austrália de 2025. O russo perdeu os dois primeiros sets, mas reagiu, forçando a disputa para cinco sets.

A partida caminhava para o desempate e, embora parecesse que Daniil Medvedev conseguiria outra recuperação, não seria para o três vezes finalista do Aberto da Austrália. Durante a partida, o jogador de 28 anos perdeu a calma em vários momentos e nem compareceu à coletiva de imprensa pós-jogo.

Anteriormente, o quinto cabeça-de-chave foi multado em US$ 10 mil por um colapso durante sua vitória de cinco sets no primeiro round contra o tailandês Kasidit Samrej, quando quebrou sua raquete e destruiu a câmera. Contra Tien, ele mais uma vez jogou sua raquete para a linha lateral, deslizando pela quadra até chegar a um painel publicitário perto de seu banco.

O ex-campeão do Aberto dos Estados Unidos enfrentou uma multa adicional de US$ 66 mil por lançar sua raquete, violando assim diversas regras e diretrizes do esporte. Além disso, o russo discutiu com o árbitro de cadeira por causa das repetidas faltas nos pés.

A reunião terminou depois da meia-noite, por volta das 2 da manhã. Medvedev decidiu pular a conferência pós-jogo, embora os jornalistas já tivessem chegado ao local. Com uma multa pesada de US$ 76.000 e uma decepcionante eliminação no segundo turno nas mãos de uma eliminatória, Medvedev teve um torneio inesquecível em Melbourne Park.

O russo espera voltar mais forte nos próximos torneios. Esta derrota precoce pode tirá-lo dos cinco primeiros. Os restantes cabeças-de-chave, incluindo Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, continuam fortes no evento principal.

O quarto cabeça-de-chave Taylor Fritz foi derrotado por Gael Monfils na terceira rodada do Aberto da Austrália de 2025, enquanto Jakub Mensik surpreendeu o sexto cabeça-de-chave Casper Ruud em quatro sets na segunda rodada da competição. O sétimo cabeça-de-chave Novak Djokovic ainda está vivo depois de duas batalhas acirradas nas duas primeiras rodadas, seguidas por uma vitória convincente sobre Tomas Machac na terceira.

O sérvio mantém suas esperanças de alcançar o 25º título de Grand Slam, o melhor de sua carreira, seu 100º título e seu 11º título do Aberto da Austrália. No entanto, ele poderia enfrentar o Alcaraz nas quartas de final espetaculares, o que dificultaria seu caminho para a fama.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama