Danny Green dà una audace dichiarazione di Kevin Durant

Sebbene i suoi Phoenix Suns siano stati una grande delusione in questa stagione, Kevin Durant è ancora uno dei migliori giocatori di basket del mondo, anche se ha 36 anni.

In questa stagione ha una media di 27,3 punti in modo efficace e la sua costante produzione ha contribuito a mantenere Phoenix almeno contrariamente a un sito del torneo di play-in.

Ma per qualsiasi motivo, molti si rifiutano di dare a Durant il suo decadimento, anche se ha due campionati NBA e due MVP delle finali NBA, non per nominare quattro titoli di punteggio, a suo nome.

L’ex Danny Green 3-and-d ha detto che il giocatore che era costantemente duro per lui era Durant e ha detto che Durant avrebbe potuto essere il più grande giocatore di sempre se non per quello che sente, è una mancanza di talento di leadership.

“KD avrebbe potuto essere il miglior giocatore nella storia del gioco se voleva essere … Meritava più di un MVP, non era mai stato conosciuto per essere il tipo di leader.” – Danny Green (🎥 @RUnitBackfdtv ? pic.twitter.com/tdx2ejbuan – nbacentral (@thedunkcentral) 31 gennaio 2025

Qualsiasi conversazione sui più grandi marcatori della storia della NBA dovrebbe includere Durant, che chiude il segno di 30.000 punti, una pietra miliare che solo sette giocatori della NBA abbiano mai raggiunto.

Michael Jordan e LeBron James erano più dotati fisicamente, Kobe Bryant era più abile e risoluto, e Kareem Abdul-Jabbar aveva il tiro più inarrestabile nella storia del basket, ma forse nessuno ha lasciato cadere i secchi su una base coerente in un modo più fluido che Durant.

Golden State Warriors 2017 e 2018 probabilmente non avrebbero vinto tutto senza Durant, e quando è stato mandato a Suns due anni fa, molti hanno previsto che sarebbero presto diventati sviluppatori di campionato.

Sono arrivati ​​bene sotto queste aspettative, principalmente a causa di infortuni, ma se dovessero disegnare uno scambio per Jimmy Butler, un tale appuntamento illuminerebbe una finestra di campionato per loro e faceva rivivere le possibilità di scalare di Durant.

