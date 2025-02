Darius Garland Drena, a campainha do logotipo, para levantar os cavaleiros além dos pistões

Darius Garland parou do logotipo como se não fosse nada.

Sua heroicidade se defendeu de uma tentativa de retornar e manteve os Cavaliers firmemente sobre a classificação da Conferência Leste.

Garland drenou um timbre perfeito do logotipo de Detroit Pistons na Little Caesars Arena na noite de quarta-feira para levar o Cleveland a uma vitória de 118 a 115. Ele melhorou o Cavs para um melhor registro da Conferência 41-10 e deu aos Pistons sua segunda derrota consecutiva para um cubo vencedor do jogo.

A estrela dos Pistons, Cade Cunningham, afundou três lances livres, com apenas cinco restantes no relógio para empatar o jogo na quarta -feira e aparentemente estabeleceu horas extras em Detroit. Isso limitou o que, de outra forma, foi uma tentativa de retornar bastante notável, considerando que os pistões diminuíram em nove pontos com menos de um minuto para o fim.

Garland então correu a bola pela última vez e o fez direto pelo campo intermediário quando parou na campainha. Seu último esforço foi perfeito, e ele ficou lá com os braços cruzados admirando seu trabalho enquanto seus companheiros de equipe o perseguiam.

Ele marcou o segundo jogo consecutivo que os Pistons perderam no último segundo tiro. A estrela de Atlanta Hawks, traz Young, também venceu um vencedor do Wild Game na noite de segunda -feira em Detroit.

Cunningham liderou o Pistons com 38 pontos e nove assistências, e Tim Hardaway Jr. acrescentou 20 pontos. Ausar Thompson foi o único outro jogador de Pistons a alcançar dois dígitos com 12 pontos na derrota, que foi o segundo e o quinto em seus últimos sete.

Evan Mobley liderou Cleveland com 30 pontos, nove rebotes e sete assistências na vitória, que marcaram o quinto dos Cavs em seus últimos seis jogos. A perda solitária nessa seção foi contra o Boston Celtics na terça -feira à noite. Garland acrescentou 25 pontos enquanto disparou 4 de 7 atrás do arco, e Craig Porter Jr. terminou com 16 pontos do banco.

Embora duas derrotas consecutivas no início de fevereiro não sejam o fim do mundo de forma alguma, derrotas consecutivas de partir o coração certamente não facilitam.