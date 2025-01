Darwin Núñez del Liverpool non riesce a credere a se stesso – Arne Slot

L’allenatore del Liverpool Arne Slot ha respinto i suggerimenti Darwin Nunez lotta per la fiducia tra le notizie che collegano l’attaccante al trasferimento in Arabia Saudita.

Il nazionale uruguaiano ha realizzato solo due gol in 15 presenze in Premier League in questa stagione, con il suo ultimo gol nella competizione contro l’Aston Villa a novembre.

Si è ipotizzato che Núñez potesse passare alla Pro League saudita questo mese, ma queste notizie sono considerate inverosimili e il Liverpool non ha ancora ricevuto alcuna offerta di gennaio per il 25enne.

Núñez ha saltato il pareggio per 1-1 di martedì contro il Nottingham Forest per squalifica, ma tornerà in campo sabato contro il Brentford.

Alla domanda se l’attaccante mancasse di fiducia, Slot ha detto: “Non penso che dovrebbe combattere con fiducia.

“È stato coinvolto contro l’Accrington Stanley per il primo gol, è stato coinvolto in porta contro il Fulham (Diogo) Jota ha segnato e ne ha segnato uno contro il Southampton. Non ha avuto molte partenze dopo.

“Per me questa è la vita di un attaccante. A volte si segna, a volte no. Non è titolare in ogni partita. La cosa più importante è che noi come squadra siamo capaci di segnare ogni singola partita e abbiamo Non è riuscito a segnare solo in due partite in questa stagione.

Darwin Núñez ha lottato per ritrovare la forma in questa stagione. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

“Questo mi dice che abbiamo gol in squadra. Darwin segnerà i suoi gol come ha fatto per questo club. Non riesco a vederlo in difficoltà così tanto e ancora coinvolto nei gol”.

Il ritorno di Núñez dalla squalifica è arrivato al momento giusto per il Liverpool, Jota dubita della trasferta del Liverpool al Gtech Community Stadium.

Il nazionale portoghese ha segnato appena 22 secondi dopo essere entrato dalla panchina contro il Forest, ma giovedì era assente dall’allenamento e potrebbe saltare lo scontro con Thomas Frank.

“Non è sicuro che sarà disponibile domani”, ha detto Slot.

“Per mezz’ora (contro il Forest) si è sentito un po’ scontroso, avrebbe potuto finire la partita ma poi si è lamentato. Per questo giovedì non si è allenato”.

L’allenatore del Liverpool ha anche insistito sul fatto che la sua squadra avesse gli strumenti necessari per competere in Premier League, nonostante le spese del club siano inferiori a quelle di alcuni dei suoi più grandi rivali, inclusi i campioni in carica del Manchester City.

“Sappiamo quanto dobbiamo essere bravi ogni giorno per competere in questo campionato”, ha detto Slot. “Non si tratta di questo club (City), anche il Chelsea ha speso 1,2 miliardi di sterline, il Manchester United una cifra incredibile.

“Ogni squadra qui spende un sacco di soldi, ecco perché è un campionato così interessante di cui far parte. In alcune stagioni questo club spende di più, in altre stagioni altri club. Ecco perché è così intenso e così difficile vincere questo”. campionati Ecco perché vogliamo essere tutti qui, vogliamo competere con i migliori.

“Siamo molto contenti della squadra che abbiamo in questo momento e siamo ancora in grado di competere con queste squadre che stanno spendendo una quantità incredibile di soldi”.