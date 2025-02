Data della data di trasferimento: Arsenal, Man United, Spurs è occupato?

La finestra di trasmissione invernale è chiusa nella maggior parte dei campionati europei alle 23 di GMT / 18:00 ET di lunedì e ci sono ancora molti negozi.

Sebbene abbiano un mese nei loro movimenti, alcuni dei più grandi club sono ancora alla ricerca di una firma importante che possa cambiare le ambizioni della loro squadra nella seconda metà della stagione. E con il fatto che il cronometro spunta fino alla scadenza, un certo numero di giocatori ad alto taglio ha un’ultima possibilità per sigillare la mossa che potrebbe iniziare la loro carriera altrove.

Sebbene ci siano ancora possibilità dopo lunedì sera – ad esempio, la finestra di trasmissione turca rimane aperta fino all’11 febbraio – quali giocatori e club dovresti prestare molta attenzione al giorno?

Marcus Rashford

A metà dicembre, ha affermato che al di fuori di dicembre Manchester United ha dichiarato di essere pronto per una “nuova sfida” dell’Old Trafford dopo essere stato abbandonato dal nuovo manager Ruben Amori per la vittoria della Premier League nel Manchester City il 15 dicembre.

Rashford non ha preso a calci la palla per lo United perché la Lega europea ha vinto Viktoria Plzen il 12 dicembre, quando Amorim lo ha esortato a “dare il massimo ogni giorno in allenamento e nella vita”. Ma nonostante la sua determinazione a lasciare e la prontezza dello United a liberarlo, questa finestra di trasmissione era per l’ispezione di 27 anni della realtà del livido e continuava a trasferirsi a Barcellona, ​​che è sempre stato improbabile che le restrizioni finanziarie sulla Laliga Festa.

AC Milan mostrò interesse, ma cadde dopo che Rashford aveva tenuto i giganti italiani in attesa di una risposta; L’interesse del Borussia Dortmund si è fermato a causa di uno stipendio dei giocatori di 325.000 -8, che si aspetta che lo United paghi il club se lo prendono in prestito. Aston Villa ora apre la strada e potrebbe ottenere un accordo di prestito sulla linea dopo aver lasciato un aggressore Jhon Dur Passa ad Al Nassro per 77 milioni di euro.

Con una piccola prospettiva di tempo di gioco allo United, Rashford deve ricominciare e i prossimi sei mesi potrebbero essere essenziali per la sua carriera futura.

ARSENALE

Il manager dell’Arsenal Mikel Artta cerca disperatamente di firmare un aggressore, non solo a causa delle lesioni Bukayo da E Gabriel GesùMa perché la sua squadra manca di un finitore clinico nei giochi più severi.

L’offerta di un atto basso di 40 milioni di sterline per firmare un aggressore Aston Villa Ollie Watkins È stato rapidamente respinto la scorsa settimana e l’allenatore Villa Unai Emery ha detto che l’attaccante inglese non andava da nessuna parte. Quindi, se l’Arsenal non migliora in modo significativo la sua offerta per i 29 anni, anche a doppio raggio, devono cercare altrove il nuovo goal marcatore, con l’attaccante della Juventus Dushan Anche connesso.

Il tempo sta esaurendo e l’opzione popolare del club, RB Lipsia’s Benjamin SeskoNon si prevede che lascerà il Bundesliga Club fino all’estate. Ma l’Arsenal ha i soldi da spruzzare il giorno, quindi non escludere un drammatico affare in ritardo.

Manchester United

Lo United è andato a questa finestra con molti giocatori nella lista dei trasferimenti. Ma data l’immensa prestazione della squadra in questa stagione, non sorprende che il club abbia cercato di trovare pretendenti come Rashford, Tempo, Victor Lindelöf, Tyrell MalaciaRasmus Højlund e Joshua Zirkzee. Finora solo l’ala di 95 milioni di EUR Antonio Ha lasciato lo United questo mese – per un vero prestito Betis – ma tutto quanto sopra è ancora disponibile per il giorno della scadenza.

Ala Alejandro Garnacho Poteva ancora andarsene, con Napoli e Chelsea, mantenendo l’interesse per l’Argentina International, ma Amorim vuole un 20 anni che dice che è cambiato di recente perché è stato lasciato cadere accanto a Rashford per il gioco della città.

Se lo United può fare un accordo di prestito con Villa per Rashford, potrebbero fare un passo per firmare un nuovo attaccante e c’è anche la possibilità che Malacia possa andarsene non appena il terzino ventennale di Lecce può Patrick Dorga Arriverà per 35 milioni di EUR. Tuttavia, lo United sta esaurendo il tempo – e le speranze – di sigillare i trasferimenti per il resto dei loro indesiderabili giocatori marginali.

Tottenham

Nonostante Ange Postecogle Manager, il suo team doveva rafforzare questo mese per aiutare ad alleviare la crisi dell’Assemblea, 15. Il posizionamento di Spurs ha impiegato molto tempo per fare una firma significativa.

Il movimento di un prestito per Kevin Danso dalla lente (con un dovere di 25 milioni di EUR in estate ha comportato un divario in difesa mentre un passo da 60 milioni di euro per portare avanti il ​​Bayern Monaco Mathys tel È stato concordato tra i club giovedì, ma ha colpito le rocce quando un 19 -lold ha rifiutato il trasferimento poco dopo. Ora Spurs deve passare ad altre opzioni in avanti, ma entrando nelle ultime ore della finestra, sono nel tipo di territorio che li costringe a fare un gioco d’azzardo che potrebbero non prendere in considerazione all’inizio di gennaio.

Mathys tel

Bayern Monaco lo ha reso accessibile a 19 anni per il trasferimento ed è su Radar Spurs, Chelsea, Arsenal e Manchester United. Mentre il Tel ha già rifiutato di passare a Spurs, è unito che potrebbe essere il suo obiettivo più probabile se Rashford se ne fosse andato.

Tel è caduto dalla gentilezza sotto l’allenatore Vincent Company in Bayern-A non è stato nemmeno sabato contro Holstein Kiel, ma con un interesse così forte dei club della Premier League in Francia sotto i 21 anni, trasferirsi in Inghilterra prima che la scadenza sia una forte possibilità.

João Félix

Il Chelsea Forward è disponibile per un prestito dopo aver tentato di garantire un normale punto di partenza su Stamford Bridge dai suoi 50 milioni di euro dall’Athletico Madrid la scorsa estate.

Aston Villa, che voleva firmare Félix la scorsa estate, era in caccia per un uomo di 25 anni, ma trasferirsi a Villa Park è improbabile perché sembrano firmare Rashford su un prestito e PSG Marco Asensio.

Milano ha mostrato interesse per l’atterraggio dell’ex Barcellona e del Benfica in avanti ma Rossoneri ha spostato la loro attenzione al movimento di 35 milioni di euro per l’attaccante Feyenoord Santiago Giménez.

Trent Alexander-Arnold

Liverpool ha la sua ultima possibilità di convertire Alexander-Arnold dal club a pagamento prima della scadenza del contratto e alla fine della stagione diventa un agente libero. Tra oggi e il lunedì c’è una possibilità praticamente zero che il dorso di 26 anni guadagnerà da Anfield, ma il Real Madrid ha fatto il 31 dicembre, quindi il loro interesse è senza dubbio.

Tutti i fan del Liverpool temono che perderanno la loro star di casa questo mese, probabilmente potrebbero andare a dormire presto lunedì senza Alexander-Arnold. Ma Liverpool deciderebbe di fare se Madrid fosse tornato con un’attraente offerta in ritardo per firmarlo nelle ultime ore della scadenza.

Evan Ferguson

Brighton e Hove Albion hanno presentato un contratto di sei anni nel novembre 2023 dopo il suo impressionante revival iniziale in Premier League. L’infortunio, tuttavia, ha ridotto l’avanzamento di un 20 anni e Brighton è ora pronto a lasciarlo, sia per un prestito o permanentemente, prima della scadenza.

Everton, Bournemouth e Bayer Leverkusen hanno mostrato interesse e fonti hanno affermato ESPN che la Bundesliga fa appello a Ferguson a causa del successo dei giovani aggressori della Premier League negli ultimi anni e anche il calcio della Champions League è un’attrazione. Tuttavia, è improbabile che Leverkusen possa competere finanziariamente con la squadra della Premier League e necessita anche di meno per l’attaccante dopo che Victor Boniface si è trasferito ad Al Nassru.

Ora West Ham sembra condurre la persecuzione per firmare un giovane in prestito.