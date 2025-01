Datas, equipes e local anunciados para o maior torneio de pickleball da Ásia

O Indian Open 2025 está programado para ser realizado de 3 a 9 de fevereiro de 2025.

A Global Sports organizou uma grande conferência de imprensa para anunciar a Indian Open League 2025 e a Global Sports Pro and Challenger League, o maior torneio de pickleball da Ásia. Este tão aguardado evento revelou as 10 equipes sediadas na cidade e seus ilustres proprietários em meio a um encontro de personalidades renomadas do mundo do esporte, dos negócios e do entretenimento.

A coletiva de imprensa contou com figuras eminentes como o cineasta Karan Johar, que atua como embaixador da marca da liga; Hemal Jain, fundador da Global Sports Pickleball; o aclamado escritor, diretor e produtor de Bollywood Shashank Khaitan, cofundador da liga; e Yuvraj Ruia, jogador profissional de pickleball e descendente das Indústrias Essar.

O embaixador da marca, Karan Johar, falou com paixão sobre sua associação com a liga, afirmando: “Pickleball é um jogo de inclusão, diversão e paixão. “Fazer parte deste momento revolucionário é uma honra e estou emocionado por ajudar a trazer este esporte incrível para o primeiro plano.”

Anúncios da equipe:

O destaque do evento foi o anúncio de 10 equipes representando cidades de toda a Índia. Cada equipe se reúne com os principais interessados ​​que trazem visão e paixão à liga. As equipes e seus proprietários incluem:

1. De Bombaim – Os Guerreiros Chhatrapati de Mumbai: Sra. Janhvi Kapoor. Representando a franquia, Sr. Josh Majumdar.

2. De Ahmedabad – Atletas olímpicos de Ahmedabad: Sr. Anmol Patel e Sr. Aditya Gandhi.

3. De Bengaluru – Os Blazers de Bengaluru – Sra.

4. De Chennai – Os gatos legais de Chennai – Sr. Anshuman Ruia, Sra. Radhika Ruia e Yudi Ruia.

5. De Delhi – Os atiradores de elite de Delhi – Sr. Jai Gandhi, Sr. Krish e Karyna Bajaj,

6. De Goa – Os Gladiadores de Goa – Sr. Samrat Javeri, Atul Rawat, Rajesh Advani, Sachin Bhansali.

7. De Hyderabad- Vikings de Hyderabad: Sr. Akshay Reddy.

8. De Jaipur – O Jaipur Jawan: eu. Luv Ranjan e Sr. Anubhav Singh Bassi.

9. De Calcutá – Os Reis de Calcutá – Sr. Varun Vora e Sr.

10. De Nashik – Os Ninjas de Nashik –Sra. Karishma Thacker.

A excitação era palpável à medida que cada equipe e sua liderança dinâmica eram apresentadas. Essas equipes competirão por um prêmio total de US$ 125.000, ressaltando a importância do torneio como um evento transformador no esporte indiano.

Uma visão para Pickleball na Índia

Hemal Jainfundador da Globalsports, compartilhou a visão da liga e disse: “Nosso objetivo é elevar o pickleball a níveis sem precedentes na Índia e além. “Esta liga é uma celebração do talento, da união e do incrível crescimento do esporte em nosso país.”

Shashank Khaitancofundador da Indian Open League, acrescentou: “A Indian Open League não é apenas uma competição: é um movimento para inspirar jovens talentos e criar uma plataforma para o pickleball florescer como um esporte importante na Índia.”

Goregaon, programado para ser realizado de 3 a 9 de fevereiro de 2025 em Mumbai, a Indian Open League e a Global Sports Pro e Challenger League em Nesco, contará com mais de 1.800 jogadores competindo em diversas categorias em mais de 25 quadras.

Com participantes provenientes de mais de 15 cidades, este prestigiado evento incluirá ligas profissionais e amadoras, oferecendo uma plataforma tanto para talentos emergentes como para profissionais experientes. Um prêmio total de US$ 125.000 consolida ainda mais o status do torneio como um ponto de viragem no cenário esportivo da Ásia.

Sob a liderança de Hemal Jain e dos cofundadores Niraj Jain, Divyesh Jain e Suresh Bhansali, a Globalsports tem sido fundamental no cultivo de um próspero ecossistema de pickleball na Índia. A adição dos luminares de Bollywood Shashank Khaitan, Yuvraj Ruia e Karan Johar adiciona uma mistura única de entretenimento e espírito esportivo à liga.

