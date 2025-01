David Montgomery é listado como participante pleno no relatório de treino do Lions antes do jogo da rodada divisional contra o Commanders

O ataque colossal do Detroit Lions parece estar forte.

Ele O Lions incluiu David Montgomery como participante pleno em um relatório de treinos estimado na terça-feira, poucas semanas depois de se acreditar que ele estaria perdido nesta temporada devido a uma lesão no joelho.

Os Leões realizaram um passeio em vez de um treino completo na terça-feira. Mas a nomeação de Montgomery é mais uma indicação de que o 1-2 do Detroit, composto por Montgomery e Jahmyr Gibbs, estará com força total para a rodada divisional de sábado contra o Washington Commanders.

É uma ótima notícia para os Leões, que permaneceram na elite mesmo nos mais de três jogos desde que Montgomery machucou o joelho na Semana 15 contra o Bills. Detroit marcou 31 ou mais pontos em cada um de seus últimos quatro jogos, com Gibbs tendo média de 150,3 jardas de scrimmage e marcando oito touchdowns em uma função de destaque na ausência de Montgomery.

Temia-se que David Montgomery tivesse sofrido uma lesão no joelho no final da temporada, apenas quatro semanas atrás. (Aaron J. Thornton/Imagens Getty)

Mas o ataque de Detroit é ainda mais dinâmico com Montgomery na mistura, uma perspectiva assustadora para os Commanders e qualquer outra pessoa que os Leões possam enfrentar nesta pós-temporada. Seu retorno foi insondável na semana 15.

Em meio a relatos de que Montgomery havia rompido seu ligamento colateral medial, o técnico Dan Campbell disse aos repórteres que Montgomery precisava de uma cirurgia no joelho no final da temporada. Desde então, Montgomery procurou e recebeu pareceres médicos que Ele recomendou reabilitação em vez de cirurgia de final de temporada. sobre sua lesão no ligamento colateral medial.

Desde então, Campbell disse que espera que Montgomery retorne para os playoffs, e agora Montgomery está de volta aos treinos.

A nomeação de Montgomery não foi a única boa notícia para os Leões em seu relatório prático. O cornerback novato Terrion Arnold também foi listado como participante titular depois de sofrer uma lesão no pé no final da temporada de Detroit contra o Minnesota Vikings.

O guarda direito Kevin Zeitler, no entanto, foi listado como não participante e seu status permanece em dúvida para sábado devido a uma lesão no tendão sofrida contra os Vikings.