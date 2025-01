David Moyes: l’Everton assume Scot come capo per sostituire Sean Dyche

David Moyes è tornato come allenatore dell’Everton dopo 12 anni e il club ha annunciato che lo scozzese succederà a Sean Dyche.

Moyes ha lasciato l’Everton dopo un periodo in prestito di 11 anni per sostituire Sir Alex Ferguson al Manchester United nel 2013, ma è tornato al Goodison Park dopo ulteriori periodi alla Real Sociedad, al Sunderland e al West Ham.

“È fantastico essere tornato! Ho trascorso 11 anni meravigliosi e di successo all’Everton e non ho esitato quando mi è stata offerta l’opportunità di rientrare”, ha detto Moyes in un comunicato.

“Ora abbiamo bisogno che Goodison e tutti gli Evertoniani facciano la loro parte e sostengano i giocatori in questa importante stagione in modo da poterci trasferire nel nostro favoloso nuovo stadio come squadra della Premier League”.

Il 61enne avrà il compito di rilanciare la stagione dell’Everton e garantire la sopravvivenza della Premier League sotto i nuovi proprietari, il Friedkin Group. Il club è 16esimo in classifica, solo un punto sopra la zona retrocessione.

“Siamo lieti che David si unisca a noi in questo momento cruciale nella storia dell’Everton”, ha affermato l’amministratore delegato dell’Everton Marc Watts.

David Moyes non ha più allenato da quando ha lasciato il West Ham alla fine della scorsa stagione. Alex Davidson/Getty Images

“Con oltre un decennio di esperienza nel club, è il leader giusto per guidarci durante la nostra ultima stagione al Goodison Park e nel nostro nuovo stadio. Non vediamo l’ora di lavorare con David per costruire le basi di una nuova era per l’Everton”. “

Mercoledì l’Everton ospiterà l’Aston Villa nel prossimo scontro di campionato.

