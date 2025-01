David Warner se inscreve no draft do PSL 2025 após não ser vendido no mega leilão do IPL 2025

David Warner jogou mais de 350 partidas em sua carreira no T20.

Uma das maiores surpresas do mega leilão da Indian Premier League (IPL) de 2025 foi que David Warner não foi vendido.

Um ícone global, a Warner tem sido uma figura chave no IPL há mais de uma década. A ex-estreia australiana levou Sunrisers Hyderabad (SRH) ao seu primeiro título em 2016.

Ele também é considerado um dos melhores jogadores estrangeiros que já disputou a competição, tendo marcado 6.565 corridas em 184 partidas e uma taxa de acertos superior a 140.

Iniciando sua carreira no Delhi Daredevils (agora Delhi Capitals), Warner detém o recorde de vencer o prestigioso Orange Cap (mais corridas em uma única edição) três vezes – 2015, 2017 e 2019.

A lenda australiana deu agora um passo vital em sua carreira ao se inscrever na Superliga do Paquistão (PSL) 2025.

David Warner se inscreve no PSL 2025

Depois de não ter sido vendido no mega leilão do IPL 2025, David Warner agora se inscreveu no draft da 10ª temporada do PSL. O PSL 2025 será disputado na mesma janela do IPL deste ano. O PSL anunciou a notícia em sua conta oficial do X. O tweet dizia: “.FINALIZANDO 2024 EM ALTA. A potência australiana David Warner se inscreveu no #HBLPSLDraft!“

O draft do jogador antes do PSL 2025 será realizado em Gwadar, no Baluchistão, e o evento está programado para acontecer em 11 de janeiro. O Pakistan Cricket Board (PCB) fez mudanças importantes no calendário do torneio, com o PSL acontecendo agora a partir de abril. 8 a 19 de maio, sobrepondo-se diretamente ao IPL.

Warner se aposentou dos jogos internacionais T20 após a saída da Austrália da fase Super Eight da Copa do Mundo T20 Masculina da ICC de 2024. Ele terminou o torneio com 178 corridas em sete jogos e jogou sua última partida internacional contra a Índia.

Warner jogou 112 testes, 161 ODIs e 110 T20Is, marcando mais de 18.000 corridas no críquete internacional. Sua carreira também incluiu 49 séculos internacionais.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.