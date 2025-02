Daymond Green ha usato due parole per descrivere Jimmy Butler con Warriors

I Golden State Warriors hanno ottenuto un’impressionante vittoria sui Houston Rockets giovedì sera e li hanno battuti 105-98 sulla strada.

Secondo Draymond Green, il Nykommer Jimmy Butler è stato una parte enorme della vittoria della squadra.

In un discorso con la stampa dopo la partita, l’influenza di Green Butler ha toccato la squadra e come ha cambiato il modo in cui i Warriors si vede.

Aveva due parole per versare Butler: “Changer in franchising”.

“Aiuta a rilanciare ciò che abbiamo qui. La fede tra questa squadra ora che è arrivato in contrasto con quello che era prima che arrivasse – è notte e giorno “, ha detto Green. Sam Gordon.

Butler ha pubblicato 19 punti, otto rimbalzi e quattro assist durante la partita contro Houston giovedì.

È importante che abbia anche commesso entrate zero, il che era qualcosa su cui avrebbe lavorato.

Dato che Butler è arrivato a Golden State, i guerrieri sono andati per 3-1 e questa vittoria sui razzi è stata forse la più impressionante.

E durante questo periodo, Butler ha una media di 21,3 punti, 7,0 rimbalzi e 5,3 assist.

Per i suoi giochi con Miami Heat quest’anno, Butler ha segnato 17,0 punti, 5,2 rimbalzi e 4,8 assist.

È chiaro che è molto più felice con i guerrieri e sembra che i suoi nuovi compagni di squadra adorino averlo a bordo.

Certo, mette numeri forti, ma Green dice che si tratta di più.

Butler ha rianimato la squadra e li ha resi diversi “notte e giorno”.

C’è stato sicuramente un po ‘più di energia, entusiasmo e ottimismo con i guerrieri da quando Butler è stato scambiato.

Quanto dura e quanto meglio possono fare?

L’era Butler della squadra rimarrà di successo fino a quando durante il periodo autunnale?

