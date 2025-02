Daytona 500: onde ver, hora de início, alinhamento inicial completo, visualização, transmissão ao vivo, seleções para a corrida 2025

Daytona Beach, Flórida. – Dizem que existem catedrais ao nosso redor, se só tivermos nossos olhos para vê -los. Para a pessoa comum ao longo da costa da Flórida, os Sands de Daytona Beach podem não ter muita surpresa além de ser material granular padrão e um hospedeiro adequado para as atividades do Sol. Mas não se engane: naquelas areia, os olhos de um corredor vê uma catedral mais incrível e incrível.

Há pouco mais de um século, as costas de Daytona Beach se tornaram a tela da velocidade americana, uma vez que sua longa distância e areias únicas e respeitadas eram ideais para as intenções de registro da velocidade da terra. As corridas de carro logo se seguiram, depois organizadas sob a bandeira da NASCAR e, em seguida, chegou uma pista de corrida especialmente projetada, diferente de tudo no mundo, que agora se tornou sinônimo de corridas de carros.

Para 67, os melhores e mais ambiciosos motoristas do esporte desceram no Daytona International Speedway para o maior prêmio em toda a NASCAR, o Daytona 500. Mais do que qualquer outra raça de máquinas de quatro propostas, é a grande raça americana que pode ser Defina uma corrida, crie um legado e permita que até os maestros mais humildes obtenham apoteose de carreira e uma gravura permanente no Harley J. Earl Trophy.

O primeiro prêmio de Speedweeks foi estabelecido na quarta -feira, desde que Chase Briscoe, em sua primeira partida para Joe Gibbs Racing, venceu seu primeiro Daytona 500 Pole, o primeiro Daytona 500 Pole para a Toyota e o primeiro pólo de Daytona 500 para o proprietário do carro Joe Joe Gibbs, do Hall da Fama da NASCAR, Bobby Labonte, obteve o primeiro ponto de partida em 1998.

Austin Cindric, o campeão de Daytona 500 2022, começará no posto externo, enquanto o resto do campo foi estabelecido após as corridas de quinta -feira vencidas por Cindric e Bubba Wallace. Justin Allgaier se classificou para o Daytona 500 para colocar a equipe do Hall da Fama da NASCAR, Dale Earnhardt Jr. se expandiu para 41 carros, já que Helio Castroneves teve que tomar uma isenção aberta provisória depois de se envolver em um acidente em sua carreira.

Onde ver o Daytona 500

Quando: Domingo, 16 de fevereiro, 14:30 ET

Onde: Daytona International Speedway – Daytona Beach, Flórida

TV: Raposa

Histórias de Speedweeks

No ano passado, William Byron se destaca entre a nova geração de estrelas da NASCAR, vencendo seu primeiro Daytona 500 e lançando uma temporada em que ele solicitou o título da série da Copa. Agora tem uma vantagem sobre seus contemporâneos, como o campeão da Copa anterior Kyle Larson, Chase Elliott e Ryan Blaney, todos procurando sua primeira vitória.

Assim como outros candidatos e estrelas do campeonato de sua idade estão procurando suas primeiras vitórias no Daytona 500, elas também são algumas das estrelas veteranas e envelhecidas da NASCAR. Esse grupo não inclui as três vezes e o campeão da Reining Joey Logano Cup, que venceu esta corrida em 2015, mas inclui alguns campeões anteriores muito notáveis.

Apesar de ter praticamente todos os outros prêmios no esporte e 200 vitórias combinadas da NASCAR no total, Daytona 500 é o único prêmio que iludiu Kyle Busch, já que ele agora tenta pela vigésima vez para vencer esta corrida. Ele também iludiu o campeão da Copa de 2012, Brad Keselowski, que viu que suas possibilidades de vitória furtaram suas 15 tentativas anteriores. E então, há o campeão da Copa de 2017 Martin Truex Jr., que, apesar de se aposentar de corridas completas no final da temporada passada, lutará pela vitória na corrida, chegou apenas 0,010 segundos, o fim mais próximo da história de Daytona 500 , de vencer em 2016.

Além dos legados de algumas das figuras mais bem -sucedidas da NASCAR, um dos melhores corredores do mundo também competiu. O campeão de quatro vezes Indianapolis 500, Helio Castroneves, finalmente tentará sua mão no Daytona 500, já que ele fará sua estréia na série da NASCAR Cup, dirigindo para corridas de pista. Enquanto Castroneves é o último de uma longa lista de motoristas que atravessam Indianapolis para Daytona, ele pode se tornar o terceiro piloto da história a ganhar um Indy 500 e um Daytona 500. Mario Andretti e AJ Foyt são atualmente as únicas duas lendas das raças que Fraternidade, com outras pessoas como Johnny Rutherford, para Unser Jr., Juan Pablo Montoya e mais, ficou aquém.

À medida que a NASCAR muda de uma geração para a seguinte, apenas oito campeões de Daytona 500 estão entre os admitidos e quatro países diferentes estão prontos para serem representados no campo. Faça as possibilidades nesta carreira aparentemente sem fim

Alinhamento inicial de Daytona 500

#19 – Chase Briscoe #2 – Austin Cindric #23 – Bubba Wallace #43 – Erik Jones #24 – William Byron #17 – Chris Buescher #10 – Escreva Dillon #11 – Denny Hamlin #1 – Ross Chastain #22 – Joey Logano #45 – Tyler Reddick #01 – Corey Lajoie #16 – General AJ #34 – Todd Gilliland #3 – Austin Dillon #12 – Ryan Blaney #9 – Chase Elliott #42 – John Hunter Nemechek # 40 – Justin todos os subsídios #20 – Christopher Bell #8 – Kyle Busch #5 – Kyle Larson #54 – Gibbs #35 – Riley Herbst (R) #71 – Michael McDowell #88 – Shane van Gisbergen (R) #60 – Ryan Preece #51 – Cody Ware #21 – Josh Berry #41 – Cole Custer #47 – Ricky Stenhouse Jr. #4 – Noah Gragson #77 – Carson Hocevar #6 – Brad Keselowski #7 – Justin Haley #99 – Daniel Suarez #38 – Zane Smith #48 – Alex Bowman #56 – Martin Truex Jr. #84 – Jimmie Johnson #91 – Helio Castroneves

Ele não descreveu: JJ Yeley, Anthony Alfredo, Chandler Smith, BJ McLeod

Escolha vencer

Austin Cindric (+2500) – Desde que o Daytona 50 2022 venceu em sua oitava corrida, nenhum motorista na Copa tem sido mais adequado para encontrar o caminho para a frente nas corridas da Next Gen Superspeedway do que Austin Cindric. O poder de Penske sob o capô ou a combinação correta de estratégia e toque no rascunho, Cindric se tornou constantemente um favorito nas corridas de super -paisagens, que inclui no final da temporada passada em Daytona e Talladhega, onde estava na frente do Pacote lutando contra a vitória nas curvas finais apenas para sair.

Isso nem leva em consideração o Daytona 500 do ano passado, onde Cindric estava entre os carros que lutaram pela vitória apenas para se tornar Ross Chastain para ativar o escorregador de decisão da corrida pelo campo que chega à bandeira branca. Ultimamente, as circunstâncias têm sido contra Cindric, mas as oportunidades de ouro estão constantemente sendo dadas para vencer nessas raças.

